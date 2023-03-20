【上呼吸道疾病】屯院再增1名30日大女嬰染合胞病毒　1名男嬰仍危殆

▲ 屯門醫院爆發呼吸道合胞病毒組群感染。（資料圖片）

屯門醫院早前一個新生嬰兒特別護理病房爆發呼吸道合胞病毒組群感染，醫管局今日（20日）表示，院方為謹慎起見，今日再安排入住該病房的嬰兒接受測試，發現多一名30日大的女嬰對呼吸道合胞病毒呈陽性反應，女嬰現時情況穩定。

至於早前公布感染呼吸道合胞病毒的６名嬰兒，其中１名11日大男嬰情況危殆、一名５個月大女嬰情況仍然嚴重，其餘４名嬰兒情況仍然穩定。所有病人正接受隔離治療，院方表示會密切監察病人的情況及提供合適治療。

另外，該病房亦有３名職員對呼吸道合胞病毒呈陽性反應，現正休假。

屯門醫院對出現組群感染個案表示非常關注，會繼續加強執行感染控制措施，包括加強有關病房的消毒及員工訪客的手部衞生，嚴格執行接觸及飛沬傳播防護措施，以及確保個別病人使用專屬的個人裝備，避免交叉感染。

院方已將有關個案呈報醫管局總辦事處及衞生署衞生防護中心作出跟進。

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責任編輯：吳雋妍