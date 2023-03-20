【不良銷售】佐敦藥房「兩變錢」貴10倍劏內地客　金聖果售1萬元海關拘2人

▲ 2名被捕男子分別是34歲和35歲。(黃傑偉攝)

海關於上星期三(15日)接獲一名內地市民舉報，指佐敦道一間藥房懷疑以不良手法，故意遺漏計價單位及價格。海關快速行動隊隨即聯絡受害人，並於今日(20日)採取行動，在尖沙咀彌敦道240號一間藥房拘捕2名分別34及35歲男職員，其中一人為藥房董事。

海關不良營商調查組第二組高級督察何偉森指，一名男內地遊客於本月15日到佐敦一間藥房購物，職員介紹事主購買一批中成藥，而事主當時留意到中成藥有標示數百元價格，但未發現有出示計價單位，詢問職員卻職員迴避答覆，只聲稱1兩為10錢單位，令事主相信單位為兩計算，並在顧客未完成購買前將藥材磨成粉末。付款時職員方告訴顧客貨物以錢為單位計算，令本來約千元價格暴升至1萬元。顧客曾表示拒絕購買，但職員以貨物已磨成粉末為由,最終雙方交涉至以5,000元成交。

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遊客於是向海關舉報，海關隨即調派快速行動隊展開調查，並於今日採取行動，以不良營商手法故意遺漏貨物單位拘捕2名分別34及35歲男職員，其中一人為藥店董事。海關指，涉案為常用手法「斤變兩、兩變錢」，今次案件屬海關於今個月第2宗同類案件，不良商戶針對內地遊客的不良營商手法。

海關重申，任何商戶在交易過程中故意遺漏或隱藏重要資訊，導致顧客作出交易決定即屬違法，一經定罪可被判罰款50萬元及監禁5年。市民如有不良營商舉報可致電海關熱線25456182。

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記者：黃傑偉