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【車位短缺】江玉歡去海洋公園苦等車位1小時　空位被預約「霸晒」倡設抵達時限

社會 22:51 2023/03/20

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

海洋公園周末泊位緊張，但仍有部分空位。（江玉歡facebook）

訪港旅客開始復常，加上港人周末一家大小出動搵節目，主題公園最近都好旺場。不過立法會議員江玉歡昨日帶幾位小朋友去海洋公園玩，未入場已經一肚氣。江玉歡表示，昨午2時左右駕車接載小朋友到達海洋公園，因為停車場爆棚被拒諸停車場外，但眼見不停有車由停車場駛走， 保安員卻不放行入去，覺得莫名其妙；保安解釋，話空位是預留給已經預約車主，若需要可以報警。江玉歡批評海洋公園管理不善，應該對預約人士設定到達時限，才可做到車如輪轉。

江玉歡指，昨午2時到達海洋公園，才知道停車場已滿，直言：「（公園）泊車要預約，邊個會知吖！你在商場泊車會否預約。」其實主題公園或景點在周末相當旺場，停車場容易爆棚，不少醒目「玩家」一定會提早預約車位。不過對於部分未有預約人士，去到門口才知無泊位就會感到為難。

她指，當時停車場保安表示，場內的空位是預留給已預約人士，但她眼見「數以十計的車離開停車場，但永遠等待的不能入，話永遠等已預約的。我即管睇吓要等幾耐。」結果她等了接近1小時，她與另外一架車才獲放行入停車場，入到去發現空位處處，她更拍照為證。相片所見，確實有不少「吉位」，未知是否預約人士未到，還是未來得及安排無預約人士入停車場。

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江玉歡不滿，還有另一原因，就是當下保安處理不夠即時，「保安竟給我客服冇人聽的電話，話祇是得一個聯絡渠道。離晒大譜，好客之都遠矣。」她更指，停車場幾位保安哥哥「不用這樣惡型惡相」，坦言公園比商場的安排更差，「遊客沒有錯，泊埋一邊等泊車，又不阻路，何會在遊客面前說要報警。」她說更有保安叫遊客去黃竹坑泊車，再搭車回來。

網民批「生人霸死地」　江玉歡建議設到達時限

她建議海洋公園應該增加泊車位，另外應該就預約泊位設到達時限，才可以鼓勵客如輪轉、車如輪轉。她指事件反映公園管理有待加強，「一成不變的管理怎能令海洋公園翻生」。她更指，不少公園設施去留仍有待研究，「政府做還是外判給懂得怎樣營運樂園的去做？確實是政府需要用心思考的。」

有網民留言，批評預約制有漏洞，「認真匪而所思，預約可以不限時入場，鼓勵生人霸死地？」另有網民話，入車場要預留排隊位置，確實有點強人所難。亦有網民指，香港普遍泊車位不足，「其實只要政府願意善用土地同智能科技，泊車位可以增加。」

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公園訂明最遲1日前網上預約車位　訂金50元

按照海洋公園現時做法，遊客可預訂90日內的車位，並須於出發前最少1日預約車位，登入公園網頁選擇到訪日期，並於網上繳付港幣50元訂金，然後在到訪當日於駕車離開停車場時繳付泊車費用。而周一至周五非繁忙日子，私家車及電單車每小時收費25元（每日最高收費150元）；而周六、周日、公眾假期及繁忙日子，每小時收費40元（每日最高收費200元）。

不過公園未有規定預約到達時間及到達的時限，有網民亦贊成設時限，「幾點前唔來就取消！冇得退錢！又或者可以將預約分幾part收費。因為有時會上午或下午至來玩。又或傍晚至來（特別係Halloween）。」

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責任編輯：吳雋妍

 

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