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【搶高端人才】科大凱洛格EMBA 11度稱冠全球　冀聚集全球高管人才展示機遇

社會 00:00 2023/03/21

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

科大商學院資深副院長許佳龍（左）預期，大灣區發展會帶動更多中國籍高管人才報讀KH EMBA課程，強調課程定位仍是「放眼世界」。右為課程主任區敏儀。（梁偉榮攝）

本港正積極吸納高端人才，科技大學商學院資深副院長許佳龍接受專訪表示，有信心透過全球排名第一的凱洛格─科大行政人員工商管理碩士（KH EMBA）課程，聚集世界各地頂尖領導人才，吸引他們留港並到大灣區發展。該課程至今已第11度榮登國際排名第一，許佳龍預期大灣區發展亦會帶動更多中國籍高管人才報讀課程，強調課程定位仍是「放眼世界」，為全球人才展示發展機遇。

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合辦課程　11度稱冠全球

本港正走出新冠疫情開始復常，學費索價143萬元、以香港為基地的凱洛格——科大KH EMBA課程，在去年底公布的英國《金融時報》（Financial Times）全球EMBA課程排名攀升1位，重奪榜首，亦是課程成立25年來第11度稱冠全球。

科大商學院資深副院長許佳龍表示，今年1月開班的新一屆學生人數為44人，少過疫情前高峰的60多人，他指申請人數主要因疫情減少，「因為一定有人唔想用百幾萬讀online course（網課）」，但為保持學生質素，院方「不想為fill人數而收生」，他說今屆學生是在去年第5波新冠疫情期間開始招收，故仍屬理想數字。

科大與美國凱洛格管理學院合辦的KH EMBA課程，聚集世界各地頂尖領導人才。（科大商學院提供圖片）

中國籍高管　報讀人數料增

許佳龍認為，隨着大灣區經濟發展帶動更多人才進駐，人才對學習需求提升，加上內地專才英語水平提高，相信未來報讀課程的中國籍高管人才亦會增加。他強調吸引內地生並非課程策略重點，但他相信香港可透過課程平台，聚集世界各地具領導能力人才，讓他們了解到包括香港在內的大灣區經濟發展，「從而希望可以自然地，引導到或吸引到他們去大灣區發展。」

許佳龍指出，KH EMBA課程內地生一直「非主流」，今屆中港澳台學生比例跟往年相若，約佔3成，中國內地學生佔整體11.4%，其他學生國籍多元化，分別是美國（15.9%）、日本（9%）、南韓（6.8%）及印尼（6.8%）等。他亦提到，近年該課程學生更加是來自五湖四海，醫療保健、屬「綜合機構」的大型發展商背景佔比上升，與財金界各佔9%；當中有人從事建築師、餐飲業、航空業及演藝製作等。

畢業生運用所學　轉型餐飲造就Lady M品牌

KH EMBA課程畢業生轉型創業例子屢見不鮮。課程主任區敏儀提到，2005年第5屆學生之一的美籍日本人Ken Romaniszyn，最初在香港做IT，畢業轉做獵頭顧問，其後利用所學的市場學知識，拯救其遠房親戚於美國紐約一間瀕臨倒閉的蛋糕小店，該店就是現時在全球坐擁數十間分店的美國人氣蛋糕店Lady M，早年引進上海曾出現「黃牛黨」，目前在香港也有9間分店，Ken現時正擔任Lady M行政總裁。

區敏儀指，目前僅約4成KH EMBA課程學生居香港，當中逾半並非香港人，過去未見大批香港學生移民潮。許佳龍則指，這類高管人才向來沒有固定基地，至於學生最終會否留下來？他說︰「這個過程就要看香港自己，如果香港本身有機會，當然別人也會看到。」

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記者：馮琪雅

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