【隱藏標準】全球最高排名EMBA課程收緊收生標準　需「low ego」擅溝通

▲ 科大商學院資深副院長許佳龍期望取錄「低自我」（low ego）兼為社會帶來正面影響的人才。（梁偉榮攝）

科技大學商學院資深副院長許佳龍透露，為配合社會發展需求，院方近年再收緊凱洛格─科大行政人員工商管理碩士（KH EMBA）課程收生標準，對於申請報讀的企業行政人員，增設不成文的主觀收生要求，就是取錄「低自我」（low ego）、良好溝通能力的學生，冀學生日後能夠為社會帶來正面影響。

許佳龍表示，因應近年學生組成背景不再集中於財金界，校方也在招生方面「收得更緊」，「過往很多學生可能被認為是『好的EMBA學生』，現在我們是未必會收。」凱洛格-科大行政人員工商管理碩士課程主任區敏儀表示，她過去23年都有份參與課程收生，形容現時收生要求已變得「非常嚴謹」，今屆被拒絕的學生人數比例是歷年之冠，加上疫情令最終取錄人數減少。

冀學生日後正面影響社會

科大為課程設計口號為「high impact, low ego」（高影響力、低自我），許佳龍解釋，影響力不是單計經濟效益或個人知名度，而是能夠「真正在社會帶動正面影響」。區敏儀說︰「不是很多人可以告訴你，我曾經怎樣做錯了一單生意、虧了多少錢、令到多少人受影響，要過到自己心理關口才講到這件事，是需要low ego。」

區敏儀更透露未有寫在課程網頁的「隱藏收生標準」，要求學生是一位善於與別人溝通的「team player」，加上課程以英文為主，過去就曾經有一位來自日本的某個家族繼承人，因英文水平未過關，科大要求該名申請人在托福（TOEFL）考獲一定分數才可獲取錄，結果被另一名競爭對手以全額獎學金搶收。

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記者：馮琪雅