【悼逝世20載】西九異色煙火　重現張國榮原著經典

▲ 西九音樂節《異色煙火張國榮》的音樂總監朱肇階（左）是張國榮粉絲，將在月底的音樂節中，與歌手衛蘭（中）及關浩德（右）演繹哥哥的多首金曲。（陳國峰攝）

今年4月1日是「哥哥」張國榮逝世20周年，各界均舉行紀念活動。一直致力推動本地藝術文化的西九文化區，亦於本月底起舉行「西九音樂節」，重頭戲《異色煙火張國榮》由鋼琴家朱肇階（Daniel Chu）帶領歌手衛蘭、關浩德重新演唱多首哥哥金曲，向這位一代巨星致敬。

朱肇階明言自己是張國榮的粉絲，最欣賞哥哥的多面向藝術發展，以革新的音樂風格和視覺形象成就非凡氣質，因此今次演出會忠於原著，「經典就係經典，本身就係美，唔需要再去美化」，藉此細訴對哥哥的思念。■本報記者 蘇文軒

今次音樂會的音樂總監朱肇階，畢業於美國音樂名校伯克利音樂學院，涉獵的音樂範疇十分多元，既涉足流行音樂、又有參與玩味十足的實驗音樂，亦有在爵士、古典圈子遊弋，可說是變化多端。對於今次重新詮釋張國榮不同階段歌曲，他表示未感到太大壓力，反而是希望與大眾分享自己喜歡哥哥的作品，冀表達哥哥的前衞多變，特別是其多元性別氣質。

●朱肇階：經典即經典 毋須再美化

朱肇階認為，衛蘭、關浩德2位歌手已「好唱得」，難度是要帶出哥哥在作品的情懷，亦因此不打算將歌曲「脫胎換骨」，在忠於原著的同時，會透過音樂本身帶出歌曲的情懷，因此他個人最喜歡的《左右手》，會用上最簡單的鋼琴獨奏，「經典就係經典，唔需要再去美化，本身就係美。」

他預告，今次音樂會音樂性強，表演不單是只由歌手演唱，亦會有純樂器演奏，舉例有弦樂演奏之外，亦會加入「共嗚器結他」等較少見的樂器，「由樂手真人演奏已好有感覺」，形容是一個嶄新的音樂合作，當中的火花他就賣個關子。

●純樂器演奏 衛蘭挑戰原曲音調

衛蘭今次會挑戰哥哥的《大熱》，她更主動提出以原曲的音調演繹，「由女聲演唱好特別，好想試吓壓低聲唱出歌曲的男性魅力，期待當中的火花」。衛蘭又指一向欣賞張國榮，對哥哥在演唱會中的長髮中性打扮印象深刻。

至於新晉歌手關浩德今次會自彈自唱《為你鍾情》，他透露哥哥的作品往往有一種真緻及溫暖的感覺，曲詞亦很優雅，但翻唱哥哥金典難免有壓力，「無得比較，唱好就足夠。」

今次音樂會選址西九文化區自由空間大盒舉行，曾多次在內表演的朱肇階形容是自己的家一樣，場地雖然較細，但反而更享受與觀眾近交流。而3位音樂人亦曾在西九演出，大讚場地質素佳，認同本地要有更多場地提供予表演者創作。

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記者 蘇文軒

