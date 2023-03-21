《哈利波特》男星跌倒入院搶救無效　 家屬忍痛拔呼吸器終年56歲

曾在系列電影《哈利波特》及《星球大戰》演綠葉角色英國演員Paul Grant逝世。他在上周被發現昏倒在倫敦國王十字車站，之後雖緊急送醫搶救仍被判定腦死，可是病況越來越嚴重，最終家屬在心理掙扎下，決定答應移除Paul Grant的維生系統，在3月21日宣布死亡，終年56歲。

Paul Grant罹患軟骨發育不全症（俗稱侏儒症），身高僅132公分，但無阻他對參於演藝表演的熱情，一直積極往電影面試。

由於Paul Grant身高僅132公分，由此獲得不少特殊角色的出鏡機會，雖然大多演出是不能以真面目示人，但憑豐富肢體動作，演出頗搶鏡，比如他曾參演《星球大戰：武士復仇》（Return of the Jedi）Ewoks族成員、《哈利波特》系列演「古靈閣妖精」等。

▲ Paul Grant參演《星球大戰：武士復仇》

最終回天乏術

據悉，Paul Grant是在上周四入車站時突然暈倒，巧合地，該車站就是哈利波特知名景點「9又3/4月台」所在的國王十字車站。

之後他雖然被急送往醫院，可惜最後回天乏術。

花光一生積蓄

他的28歲女兒Sophie Jayne Grant表示，隨然家人們傷心欲絕，但紛紛稱讚父親為「在許多方面都是傳奇」。

不過Paul Grant近年已淡出演藝工作，亦已與太太離異，之後更沉迷嫖娼、酒精與毒品，幾乎花光一生積蓄。

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