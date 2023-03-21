【復常之路】今午將舉行粵港合作聯席會議　李家超：有信心會達成一些成果

▲ 行政長官李家超。（資料圖片）

行政長官李家超今日（21日）出席行會前見記者。李家超指，在訪京期間拜訪11個中央部委及機構，感謝各部委支持香港發揮《十四五規劃》下的8大中心定位，以及參與粵港澳大灣區建設，實踐一帶一路倡議。

李家超表示，今日下午會與廣東省省長在港舉行粵港合作聯席會議，這是相隔4年後首次舉行實體會議。上月李家超到廣州拜訪廣東省省委書記王坤明及省長王偉忠，均同意粵港兩地在推進大灣區高質量發展，合作空間領域可在多方面開拓。是次會議將會探討如何在大灣區注入更大發展動能，互利共贏。李家超指，有信心會議會達成一些成果，加強及深化粵港合作。

李家超稱，大灣區9+2城市具有不同優勢，容易發揮協同效應。他比喻，與其將單一城市訓練成「跑得快、跑得遠、跳得高」，不如讓已經「跑得快」的城市，與已經「跑得遠」、「跳得高」的其他城市，組成一個組合城市群，便可以「又贏到結果，又贏得時間」，形成充滿競爭力的優越灣區。

李家超續指，明日將召開特區政府融入國家發展大局督導組全體會議，是督導組第2次會議。督導組由行政長官及3位司長分別擔任組長及副組長，從政策及宏觀角度督導跨局工作，加強與內地機構溝通。督導組會深入討論如何制定政策帶領香港，更好融入國家發展，制定方案促進香港與內地合作。

他又表示，兩地全面通關已有1個半月，特區政府官員會多到內地不同省市，特別是廣東省與大灣區城市，與內地官員溝通接觸，建立互信，協同推進「多贏、共贏」方案。李家超替，通關以來亦帶多本港多個行業「活起來、動起來、熱起來」，旅遊熱點恢復熱鬧，上周六單日來港旅客數目亦突破10萬人。他預期隨着各項大型國際活動在港舉行，包括本月的巴塞爾藝術展、香港國際七人欖球賽及多個國際會議，香港經濟活動將進入全面復甦大直路。他呼籲大眾要團結一致，共同為香港拼經濟、拼發展，全面加強香港競爭力，聯繫內地與世界，發揮香港作為國際大都會的地位。

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記者：黃穎津