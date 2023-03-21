【網絡熱話】流浮山食海鮮餐盛惠$1.2萬　網民質疑餐廳劏客：當你哋成檯水魚

▲ 流浮山食海鮮餐盛惠1.2萬元，網民質疑餐廳劏客。

香港人喜歡食海鮮，但食一餐花過萬元又是否值得？有網民早前發帖分享，一行12人到新界流浮山光顧海鮮大餐，並上載多款海鮮菜式照片，如生蠔、龍蝦、斑球及蝦蟹等多款海鮮，結帳承惠1.2萬元。網民指，是次用餐由於他不用付款，故也沒有太介意，不過，他明言覺得食物質素只屬一般。事件曝光後，引來大批網民留言，並質疑餐廳有劏客之嫌。

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有網民於Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發帖，指一行人於新界流浮山其中一間餐廳食海鮮，並上載了12款菜式的照片，如奄仔蟹、白灼蝦、蝴蝶蚌、花螺、上湯龍蝦、清炒斑球、炸生蠔、豉椒蟶子及椒鹽瀨尿蝦...連同一碟金銀蛋上湯豆苗。事主也提到感覺食物味道一般，但埋單竟達1.2萬元，而且不包酒水。他又指「最多值$7000，唔係我埋單所以唔使錢」，認為物非所值，不過因不需付款故未感介意。

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TOPick記者就事件向擔任香港海鮮業聯合總會主席李彩華查詢，他稱就餐廳所提供的海鮮，估計有幾樣成本是較貴，如奄仔蟹成本要約過千元，老虎斑兩味紅燒頭腩同炒斑球成本約900元，西澳龍約兩斤成本約400元，泰國瀨尿蝦兩斤半左右成本約800元。至於1.2萬元收費是否合理，他則笑言見仁見智，不過亦補充指，就個人而言「貴咗少少，一萬元之內較合理」。

事件曝光後，隨即引起網民熱議，有人指12道菜竟索價1.2萬元，平均每人頭要千元，質疑餐廳有劏客之嫌；有網民亦指就賣相及海鮮種類而言，認為相當普通，認為成本根本不需這麼高，笑稱不是「一般的劏」，而是將樓主與朋友「成檯水魚咁劏」。

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責任編輯：羅嘉欣