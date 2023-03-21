【兩性關係】已婚6年性生活次數逐漸減少 港男：是否七年之癢？

▲ 《香港愛情故事》劇照。

「結婚日子久了，性生活質素是否必然下滑？」已婚6年多的他問。「關鍵在於你認為好的性生活質素是甚麼？如果質素是指因新鮮感而來的刺激感，幾可肯定性生活的質素會褪色，甚至會由褪色漸變成空白。」我說。

「這似是我現時的情況，我和太太的做愛次數，由初時一星期兩、三次，到現在兩、三星期才一次，更試過一個月才有一次。這是否就是七年之癢？」他頗在意做愛的次數，卻控制不了做愛意慾的下滑。

有人指婚姻美滿期在婚後6至10年告一段落，有統計顯示離婚夫婦的婚齡中位數是7年，即大家常說的七年之癢。

「你認為性生活乏味是因為七年之癢，但有婚姻專家指夫妻在性生活由彼此探索到了解熟悉，約需7年時間。7年可以由認識到乏味，也可以是因為認識了解而更懂得尋找趣味。」大腦是最重要的性器官，what you see cannot be unseen，眼界會決定你看見的東西。

「但一個人望得久，失去新觧感，怎辦？」他慣以視覺感官引發性慾。

「你在現時自己的居所住了10年，對單位內的環境設計早沒有新鮮感，你會因此厭倦回家嗎？」

「不會，有時疲倦了更想早點回家。」他開始明白激情、感情、恩情和生活處境會同時影響關係和個人感覺。

從視覺、嗅覺和觸覺，我給他一些促進性愛的建議︰

一、外表修飾的視覺吸引︰適度修飾保持儀容外表，是對自己及對方的重視，亦可延長性吸引力的expiry date；

二、加強嗅覺刺激︰人對氣味很敏感，可選擇雙方喜歡的香水或香薰，促進放鬆及引發性慾；

三、全方位身體觸覺︰身體各部分都可能是敏感點，有待彼此發掘，提升性趣和性興奮。



hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

全文刊於《晴報》，原題為促進性愛除了新鮮感 還可靠甚麼？