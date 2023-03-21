【激嬲男友】女友剷除男友心愛遊戲試探　港男嬲爆掉爛電話洩忿被斥暴力狂

港女玩命式激嬲男友！有港男在網上討論區發帖指，女友偷偷用密碼登入電腦，delete了他的電腦遊戲，港男其後重裝，竟然發現女友絕到連紀錄都delete埋，港男非常生氣，嬲到掉爛女友的手機洩忿，而女友del game的原因竟然是想測試男友的愛？！

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一名港男在D card討論區，以「因為一件事我掉爛咗佢電話」發文，他透露女友叫他去買杯飲料作籍口，刻意使走了他後，偷偷地將他的電腦遊戲剷除，他回家後，女友似平常一樣，所以港男不以為然，直到女友離開，他想打機，才發現心愛的遊戲消失了，不過港男沒有多想，以為是電腦出現問題，遂重裝遊戲。

重裝後，港男才發現遊戲內的紀錄都一併被刪除，港男覺得可能帳號出事，就上網求助網友「嗰陣時起我冇諗過係我女朋友做出嚟，我就喺啲討論區度問人睇下有冇人帳號出事。咁當然個結果係冇啦。」而當晚港男傷心得睡不著，因為課金不少，而且玩了一段長時間。

女友直認自己一手策劃

直到跟女友再次見面，女友就發現男友情緒低落，遂問原因，港男就將事件告訴女友，豈料女友直認整件事是她一手策劃，港男嬲到成肚火，質問女友「我好嬲咁問佢點解要咁做？」而女友答案竟然是「想試下鍾意佢定鍾意遊戲多啲？」港男聽到後，就嬲到掉爛了女友的電話「係粉身碎骨嗰種」。

事後，女友向朋友唱男友是暴力狂，身邊人都已經知悉事件，港男表示「完全唔知點搞好」。

網友就留言表示同情港男，因為遊戲真係男人條命，「咁大個人都唔識分咩係唔應該做」、「你可以同佢講：你整到我冇咗個遊戲，我先至揼爛你部電話。一睇就知係愛你多過遊戲啦，如果唔係一早就同你分手」、「女人係唔知點解好鐘意用激嬲另一半去試探對方，但係呢個方法本身係消磨緊另一半嘅愛」。

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責任編輯:王明芳