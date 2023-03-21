【食用安全】急凍PIZZA室溫解凍半個鐘即食　港男大讚鬆軟可口

▲ 急凍PIZZA室溫解凍半個鐘即食，港男大讚：鬆軟可口。

急凍食物方便快捷，但切記要加熱煮熟才能吃。近日有港男在網上分享薄餅的另類食法，將急凍薄餅放置室溫下解凍半小時後即食，更大讚「批底鬆軟可口」。帖文一出即引來大批網民熱議，擔心會出現食安問題，並建議要翻熱10至13分鐘，但樓主則表示，「批底變軟就可食」。

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該名港男於Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發文，稱將超市的急凍薄餅放置室溫，解凍半小時後即可食，更大讚「批底鬆軟可口，添加茄汁，好食過Pizza Hut」，並附上進食照片。從照片中可見，急凍薄餅上的芝士完全沒有融化，樓主添加些許茄汁及辣醬後，用剪刀將較硬的餅邊剪開，隨即便將薄餅捲起食用，更稱「捲起好食過墨西哥貝力圖（墨西哥捲餅）」。

有網民好奇留言問，「你個意思係放室溫解凍半個鐘呀？」，樓主即回復「批底變軟就可食」。更有網民指，急凍薄餅包裝上雖顯示薄餅已烤熟，但同時亦有標出在冷凍狀態下需煮10至13分鐘加熱，有人則猜測樓主家裡沒有焗爐，覺得新奇特意使用這個另類食法。另外亦有網民留言急凍薄餅的正確食法，「我都有買，加好多料添，但係要烤同唔係用茄汁囉」。

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帖文曝光後，不少網民擔心樓主這種食法容易腸胃炎，並建議「無焗爐可用平底煎鑊煎下啦，芝土唔溶點會好食架，叮下佢都好過你咁食法，肚痛唔好問點解」，更有人提出這種可能會引起未成年人的模仿，直言擔心「真係會食出事」。

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據食安中心資料顯示，烹煮及翻熱是一個很重要的環節，食物如不徹底煮熟以殺死致病菌，很容易導致食源性疾病。烹煮或翻熱食物時，食物中心溫度應達至75℃或以上，維持至少30秒，可使用食物溫度計檢查食物中心溫度，並加以記錄。

同時要謹記，食物絕不應置於室溫下或熱水中解凍，這會將食物長時間暴露於危險溫度範圍，有利細菌生長。除非放進雪櫃解凍，否則冷藏食品解凍後應立即烹煮食用，因為溫度較高有利食物中的細菌生長。

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責任編輯：羅嘉欣