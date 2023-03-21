【愛的教育】孩子最需要有質素陪伴　校長爸爸：成長過去了便追不回

▲ 父母要給予子女有質素的陪伴。

在今天生活水平相對富裕的時代，孩子在放學後或周末依然非常忙碌。放學後，大部分的父母皆會安排子女前往補習中心，希望在回家前能完成所有功課及為默書、測驗或考試作準備。而在周末，孩子們的生活更見充實，因為忙着參加不同類型的課外活動，以培育孩子在學科以外的才能，同時也為升學作好準備。

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誰都渴望子女成才，上述的悉心策劃也可視作父母疼愛孩子的表現，是無可厚非的安排。但在付出金錢去栽培孩子的背後，各位爸媽又可曾想過，孩子最需要的究竟是什麼？

有一個自身體驗可以和大家分享，因工作關係，本人並沒多少機會能陪伴孩子上學，早前難得有一天學校假期，讓我終有機會護送孩子上學去。孩子經過這溫馨伴隨，當天晚上便再滿心期待地說：「爸爸，你明天能夠再送我上學嗎?」就是這麼一個簡單提問，足以說明讓孩子感到滿足其實簡單不過，那便是騰出時間多作陪伴。未知各位可有以上分享的類似經驗？

若然各位爸媽認同陪伴孩子是重要不過，便要進而反思什麼才是有質素的陪伴時間？有家長會認為陪伴孩子溫習、看電視、甚至一起坐在沙發上，但卻各自在滑手機及打電動便是陪伴孩子的表現。

然而有質素的陪伴時間，其實是孩子能和父母有學術以外的交流，如父母為孩子講故事、一起打球，甚至是讓已屆五、六年級的大孩子，仍舊親切地坐在你大腿上和你分享生活點滴及學校的瑣碎事等等，這些看似稀鬆平常的生活細節，才是影響孩子最深遠最長久的，也不是什麼物質提供所能相比的。

要在百忙中騰空出陪伴孩子的動力及時間，我們只需緊記一點﹕孩子的長大要是給錯過了，便別妄想能用任何的方法去追回。

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