【港人移民】移加港人嫌生活太平靜欲回流　自嘲奴性太重居住環境壓抑：平靜到有內疚感

▲ 有港人移民加拿大後，發現唔適合自己，都係打開回流返港。

近年移民潮加劇，本港人口連續3年下降，英國、加拿大是港人熱門移民國家，尤其是加拿大自2021年推出「救生艇計劃」，讓港人能透過讀書或工作獲得永久居民身份(PR)，再申請成為加拿大公民。

不過昨日(20日)有已移加的港人上網呻「打算喺加拿大回流香港」，因他嫌當地生活太平靜，生活環境同文化等都麻麻地，甚至反感，「無可否認香港已經變晒，但去完後我唔鍾意加拿大。」

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該移加港人昨日(20日)在連登討論區上發文，主題是「打算喺加拿大回流香港」，他自稱是「self-employment」(自僱人士)，回流返港有好多唔同的原因，但最主要是同家人關係太好，父母不會搬而他又不會掉低他們，其次是生活環境及當地文化，

生活環境同當地文化等，我都麻麻地，可能有人會鍾意，但我冇感，甚至反感。

港人續指香港已經變晒，當年移民也是這個原因離開，但嘗試過才知道香港比較適合自己，

覺得香港已經變晒，無可否認，我都係因為咁嘅原因而離開，但去完後亦都無可否認我唔鍾意加拿大，兩嚿屎唯有揀嚿食得舒服啲嘅屎……如果唔係可以點？

港人坦承自己能力唔大，亦都知道香港變晒，純粹係試完不同地方後，揀一個適合自己生活的，加拿大不太適合自己，

住得太peaceful，平靜到有內疚感，可能奴性太重……其實喺加拿大住得有啲壓抑，發現各方面唔係唔好，只係我唔鍾意，真心鼓勵大家去嘗試，你會更加認識自己嘅追求。

貼文一出，即引起熱議，有網民反問樓主個移民初心呢？「咁唔捨得當初就咪揀移民」、「2年就打倒自己，終於清醒」、「留喺度仲有咩意思，This's not HK anymore」，有網民指加拿大天氣太凍，唔適合長住。另有網民指樓主回流最好有屋/有錢/有工/有鋪，否則乞食。樓主即反問：「有邊度唔係咁？」

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責任編輯:王明芳