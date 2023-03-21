  • 25°C
香港時間 : 2023321日 (週二) 13:03
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【令人心痛】21歲狠母虐死4歲女 一嗌肚餓就挨打女兒死時僅15磅

親子 12:19 2023/03/21

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

21歲賣淫母虐死4歲女兒，繼續接客。(示意圖)i stock圖片

4歲應是人生中最可愛又天真爛漫的階段，但日前一宗駭人聽聞的慘劇，便是發生在一名體重只有7kg的韓國4歲女童身上，她被從事賣淫的21歲母親虐待至少6個月至死；而其母同住的女網友，一直目睹女童被虐至少300次也未有揭發及帶女童就醫，最冷血是女童死亡當日，其母繼續接客賣春。

最新影片推介:

童學園
【童學園】土生土長巴裔校草成副校長　4個妹受薰陶一門五傑投身教育

 

比同齡人輕10kg

據韓國媒體報導指，一名女童於去年12月晚上8時被送進釜山東萊區綜合醫院急診室，經醫生搶救後宣告不治。由於女童體重不足7Kg，身高只有87cm，比同齡女孩平均體重為17.1kg，身高104.cm相差10kg。當醫生得知女童已滿4歲時，甚為震驚，加上女童身體及臉上傷痕累累，連胸部也有瘀青，懷疑與家暴有關。

不堪丈夫施暴出走

經當地警方調查指出，這對母女原先住在慶尚北道，母親不堪丈夫施暴，20年9月帶著當時僅6至15個月大的女兒離家出走，逃到釜山。暫住在網上討論區認識的一名20多歲女網友家中。

由於媽媽與女網友相識於嬰幼兒進食討論區，女童母親以為女網友同為人母，單方面相信對方會理解自己的處境，因此選擇寄人籬下到對方家中。調查揭露，女童長期受母親施暴，6個月來也沒吃過一餐正常飯餐，當向母親嗌餓時就會被毆打，就算出現嘔白泡等症狀，母親也不會帶她就醫。

旁觀女童被虐300次

警方認為母親明知女兒可能致死，但仍持續虐待女兒，故控母親「虐童殺害罪」，同時也將對收留兩母女的女屋主扣押進行調查。而屋主口供亦指出曾目睹該母親毆打女兒，但自己並未有出手阻止、更沒有帶女童就醫，只在旁觀看達女童被虐有300次之多。為釐清女童母親和屋主陳述真實性，警方對她們的手機進行數位鑑識，發現二人之間金錢來往數目不小，且女童母親相當依賴屋主，坦言在對方強迫下從事性交易，最早從2021年3月就開始，將賣春賺來逾1億韓元都轉帳給屋主，而女兒死亡當日，母親亦照常出外接客賣淫。

母求情會一世贖罪

警方依「放任虐童及仲介性交易罪」還押屋主，懷疑屋主看準女童母親身邊沒有朋友，且無與親人聯絡已久，依賴屋主經濟及精神上支持，故教唆她從事賣淫行業，自己趁機利用這些錢來還債及作為生活費。女童生母已經承認所有罪嫌，也坦言女兒在家中餓肚子時，她都出門外食，而出席最後公開審判時，女童母親哭稱會一世向女兒贖罪。但檢方指控，死者生前承受難以想像的身體及精神虐待，向法官求處無期徒刑。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯:王明芳

相關文章

【令人心痛】21歲狠母虐死4歲女 一嗌肚餓就挨打女兒死時僅15磅
今日 12:19
【令人心痛】21歲狠母虐死4歲女 一嗌肚餓就挨打女兒死時僅15磅
【家庭悲劇】殺夫藏屍雪櫃1年女疑兇被起底　傳欠外人巨款狂打賞網紅男主播
14:07 2023/03/20
【家庭悲劇】殺夫藏屍雪櫃1年女疑兇被起底　傳欠外人巨款狂打賞網紅男主播
【殺害女友】無業漢涉謀殺女友藏屍床底囚終身　法官斥冷血恩將仇報
11:23 2022/10/28
【殺害女友】無業漢涉謀殺女友藏屍床底囚終身　法官斥冷血恩將仇報

你可能感興趣

【令人心痛】21歲狠母虐死4歲女 一嗌肚餓就挨打女兒死時僅15磅
今日 12:19
【令人心痛】21歲狠母虐死4歲女 一嗌肚餓就挨打女兒死時僅15磅
【家庭悲劇】殺夫藏屍雪櫃1年女疑兇被起底　傳欠外人巨款狂打賞網紅男主播
14:07 2023/03/20
【家庭悲劇】殺夫藏屍雪櫃1年女疑兇被起底　傳欠外人巨款狂打賞網紅男主播
【殺害女友】無業漢涉謀殺女友藏屍床底囚終身　法官斥冷血恩將仇報
11:23 2022/10/28
【殺害女友】無業漢涉謀殺女友藏屍床底囚終身　法官斥冷血恩將仇報
兒童健康 爸媽心聲 家庭教育 罪案 網絡熱話 網上討論區 釜山 媒體 南韓 南韓圜

最高瀏覽

【死神來了】53歲教練示範游繩下降出意外　高空40米墮地當場亡學生全程驚恐目擊
11:34 2023/03/20
【死神來了】53歲教練示範游繩下降出意外　高空40米墮地當場亡學生全程驚恐目擊
【嚴厲家長】與男友旅行父母堅持同行4人同房　網民見女子一事實嚇窒
10:25 2023/03/20
【嚴厲家長】與男友旅行父母堅持同行4人同房　網民見女子一事實嚇窒
【東涌羅浩楷】利愛安新髮型令人眼前一亮　Kirsten因天生曲髮遭同學欺凌【多圖】
12:44 2023/03/20
【東涌羅浩楷】利愛安新髮型令人眼前一亮　Kirsten因天生曲髮遭同學欺凌【多圖】