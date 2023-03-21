【令人心痛】21歲狠母虐死4歲女 一嗌肚餓就挨打女兒死時僅15磅

▲ 21歲賣淫母虐死4歲女兒，繼續接客。(示意圖)i stock圖片

4歲應是人生中最可愛又天真爛漫的階段，但日前一宗駭人聽聞的慘劇，便是發生在一名體重只有7kg的韓國4歲女童身上，她被從事賣淫的21歲母親虐待至少6個月至死；而其母同住的女網友，一直目睹女童被虐至少300次也未有揭發及帶女童就醫，最冷血是女童死亡當日，其母繼續接客賣春。

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比同齡人輕10kg



據韓國媒體報導指，一名女童於去年12月晚上8時被送進釜山東萊區綜合醫院急診室，經醫生搶救後宣告不治。由於女童體重不足7Kg，身高只有87cm，比同齡女孩平均體重為17.1kg，身高104.cm相差10kg。當醫生得知女童已滿4歲時，甚為震驚，加上女童身體及臉上傷痕累累，連胸部也有瘀青，懷疑與家暴有關。

不堪丈夫施暴出走

經當地警方調查指出，這對母女原先住在慶尚北道，母親不堪丈夫施暴，20年9月帶著當時僅6至15個月大的女兒離家出走，逃到釜山。暫住在網上討論區認識的一名20多歲女網友家中。

由於媽媽與女網友相識於嬰幼兒進食討論區，女童母親以為女網友同為人母，單方面相信對方會理解自己的處境，因此選擇寄人籬下到對方家中。調查揭露，女童長期受母親施暴，6個月來也沒吃過一餐正常飯餐，當向母親嗌餓時就會被毆打，就算出現嘔白泡等症狀，母親也不會帶她就醫。

旁觀女童被虐300次

警方認為母親明知女兒可能致死，但仍持續虐待女兒，故控母親「虐童殺害罪」，同時也將對收留兩母女的女屋主扣押進行調查。而屋主口供亦指出曾目睹該母親毆打女兒，但自己並未有出手阻止、更沒有帶女童就醫，只在旁觀看達女童被虐有300次之多。為釐清女童母親和屋主陳述真實性，警方對她們的手機進行數位鑑識，發現二人之間金錢來往數目不小，且女童母親相當依賴屋主，坦言在對方強迫下從事性交易，最早從2021年3月就開始，將賣春賺來逾1億韓元都轉帳給屋主，而女兒死亡當日，母親亦照常出外接客賣淫。

母求情會一世贖罪

警方依「放任虐童及仲介性交易罪」還押屋主，懷疑屋主看準女童母親身邊沒有朋友，且無與親人聯絡已久，依賴屋主經濟及精神上支持，故教唆她從事賣淫行業，自己趁機利用這些錢來還債及作為生活費。女童生母已經承認所有罪嫌，也坦言女兒在家中餓肚子時，她都出門外食，而出席最後公開審判時，女童母親哭稱會一世向女兒贖罪。但檢方指控，死者生前承受難以想像的身體及精神虐待，向法官求處無期徒刑。

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責任編輯:王明芳