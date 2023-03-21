【歧視問題】平機會擬提議「族内歧視」屬違法　或以來源地界定歧視問題

▲ 朱敏健於今日在電台節目表示以居民來源地或身份作一個定義，可以更清晰地針對內地人被歧視問題

平機會主席朱敏健今日（21日）表示，平機會提出禁止「族內歧視」立法方向，包括界定居民來源地，希望將內地居民被歧視的情況作出規範，冀今個立法年度內提交立法會。

最新影片推介︰

朱敏健今日（21日）於電台節目表示，有關族內歧視的報告早於2021年已交給政府考慮，其中提出方向性建議，即「族內歧視」應該屬違法。報告的其中一樣是增加一些澄清性條文，表明歧視不一定要不同種族。但如要具體講明內地來港人士，不論新移民、居港已成為永久居民，作為遊客或學生都要受到保障，所以要說明是基於來源地或身份而作出歧視，所以就此作出定義，希望可更清晰地規管到針對內地人在香港受到歧視的問題。

朱敏健又指，傳統歧視行為涉及僱傭、教育，使用設施、出行或租貸房屋，但內地人的個案大多是超出上述範疇，所以要就如何制定受規管的範圍詳細斟酌。他解釋指擔心如受保護範圍超出現有條例，或令市民對有關的歧視情況過於敏感，對其他性質的歧視不夠公平，他舉例，如疫情前不少來港訪客出現被踢行李等受到不公平對待的情況，現在未必普遍存在。

朱敏健又說，說話的口音或語言本身並非歧視的特徵，但如果令人聯想到來自某個省份或地區，引伸到因居民身份或來源地而作出歧視，便希望制定法例規管。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：解青羽