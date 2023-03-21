【MIRROR成員】林俊傑被指不尊重MIRROR　傳Ian拉隊走人與隊友齊上齊落

▲ Ian最終未有成為JJ的演唱會嘉賓。

新加坡歌手林俊杰（JJ）近日來港開騷，網上一直流傳MIRROR成員陳卓賢（Ian）是JJ演唱會第三場的嘉賓，不過有指因溝通不足以致JJ以為全隊MIRROR會成為其演唱會嘉賓，令誤會發生。

本來Ian亦有到場參與綵排，而王智德（Alton）、邱傲然（Tiger）、楊樂文（Lokman）、江𤒹生（AK）、邱士縉（Stanley）和李駿傑（Jeremy）當時則在台下撐場，不過有指JJ叫台下的六子上台伴舞，令本來已經深受委屈Ian有感對方不尊重隊友而決定拉隊走人。

【MIRROR成員】林俊傑個唱臨時飛起Ian 花姐回應：JJ演唱會製作單位向我們致歉

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MIRROR 7子合照

Stanley於IG分享7子合照，Alton、Ian、Tiger、Lokman、AK、Stanley和Jeremy齊齊留影，共由Alton負責舉機自拍。Stanley於帖文中寫道：

// 要記念吓!!

#mirrorweare

Alton留言回應：「我仲有幾張 有冇人要😎」

Ian亦有Repost Stanley的帖文至IG Story，並寫下：「記低」

【MIRROR成員】Ian臨時被林俊傑個唱彈鐘 Stanley上載隊友大合照引誤會

▲ 7子合照留念。

Ian最終沒上台

JJ連日來在中環海濱舉行《JJ20世界巡回演唱會 香港站》，Ian原為第三場演唱會的嘉賓，不過最終未有以嘉賓身份於台上演出。

花姐回應傳媒

對於臨時被「彈鐘」，MIRROR經理人花姐曾就此事向傳媒回應作出回應：

JJ演唱會製作單位已就溝通和安排上的錯誤向我們表達歉意，MIRROR團隊衷心祝福JJ餘下香港個唱繼續演出成功，更期待未來有機會可與JJ在音樂上多方位合作。

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JJ演唱會監製致歉

而林俊傑演唱會香港區監製李志倫亦於個人社交平台發文致歉，寫道：

本人Jacky Lee 李志倫作為林俊傑JJ20 世界巡迴演唱會香港站監製、同時也是J與Mirror雙方就表演安排之溝通橋樑。因錯誤傳遞雙方訊息、導致表演形式上出現嚴重落差；最後在雙方一致決定下、取消了此嘉賓環節。本人就有關錯誤安排向J、lan、Mirror、主辦單位和所有觀眾致上最大最真誠歉意。希望大家原諒。

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