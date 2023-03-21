【綠置居41折】房委會派發樓書價單　下周二邀請申請人揀樓

▲ 油塘高宏苑料最受歡迎。（資料圖片）

新一期供綠表戶申請的綠置居計劃，預計房委會下周二（3月28日）起陸續邀請申請人前往揀樓，今（21日）對外派發樓書和價單。其中「樓王」位於油塘高宏苑一高層單位，近490呎兩房戶售271萬元，料景觀開揚可望九龍東及維港景。

今期綠置居一共3個新屋苑，分別是油塘高宏苑、粉嶺清濤苑、馬鞍山錦柏苑，共4,693伙新單位，以41折推售，售價由75萬至271萬元。如綠表買家付5%首期計，最平3.75萬元首期即可上車榮升業主。

今期約三成單位的配額，將撥給「家有長者優先選樓」，有1400個；另有一成配額撥給一人申請者，有500個。

▲ 資料來源：房屋委員會

油塘高宏苑

項目設兩座樓，樓高也是44層；Ａ座每層有24伙、Ｂ座每層有23伙。按樓書資料，Ａ座關鍵日期是2025年4月底，B座就是2025年6月底。

屋苑設一座服務設施大樓，內有兒童遊樂場、籃球場、羽毛球場；也設有長者鄰舍中心、安老院、殘疾人士社交及康樂中心、幼兒中心、自閉症人士支援中心、到校學前康復服務辦事處、長者日間護理中心、資助幼稚園暨幼兒中心；屋苑亦設行人天橋連接到鯉魚門邨。

項目最大的單位是489平方呎，位於Ａ座20室；而同座的13、16、24室面積也有約447至448呎，19室有424呎，均可間出兩房。至於Ｂ座6、14、21室面積約452至453呎，也屬較大單位。

另外Ａ座17至20室設有減音露台，由於項目位於山坡上，料高層景觀開揚，可望九龍東以至維港景色。不過每名業主日後或有機會，須分攤維修斜坡的費用。而項目鄰近將軍澳華人永遠墳場，座向東面或東南或有機會望見。

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記者：吳卓峰