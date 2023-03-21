【以神之名】小方女友葉萱出席記者會緊張嘔吐　教主鄭明析6名代表律師請辭

▲ 鄭明析6名律師先後呈辭。

方力申（小方）本月初認與葉萱（Maple Yip）拍拖，之後因為Netfilx上架的《以神之名：信仰的背叛》引起話題，被發現小方女友為邪教攝理教受害者，而小方承認此事，女友與他第一日認識已跟提及自己的過去，小方更曾透露女友到韓國出庭時，他亦爭取陪伴對方到當地，無懼會受襲擊的風險。

可是，他於3月10日出席仁濟醫院慈善酒會活動時，眼濕濕地表示，雖然自己意願陪女友到韓國，但最終也會尊重女友家人的決定。

而案件今天再度開庭，有指葉萱將出庭指控韓國攝理教教主鄭明析性侵。其實她之前回韓國出席記者會疑因心理壓力，她一度緊張致在車上嘔吐，但仍表示「上帝也阻不了我告鄭明析」。

【以神之名】小方女友葉萱明天出庭指證邪教教主 方力申IG連發兩文表達心情

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6名代表律師辭職

攝理教教主鄭明析聘請韓國最出色的法律團隊打官司，有韓國媒體日前指，鄭明析多名代表律師先後呈辭，其中一間律師事務所的6名代表律師全部提出辭職，並向法院表明擬退出擔任辯護。

鄭明析的拘留期將於4月28日屆滿，由於所有代表律師全部呈辭，法庭或會讓鄭明析再找辯護律師。法官曾表明會加快審訊程序，一旦被判罪名成立，將會於4月28日前判刑。

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接班人默認惡行

攝理教於3月13日透過YouTube頻道上載影片，片中鄭明析接班人鄭祖恩在佈道會上向教徒表示「不要把在社會上引起的風波推給老師，老師已經很痛苦了」、「雖然很害怕，但仍要面對真相」、「若過去犯下錯誤，現在正是清算的最好時機」、「默許與沉默是會讓歷史之船沉沒的行為」等言論。

同時，又稱鄭明析案件以「一切都按照證據資料及法律程序進行」，更指會「在上帝面前說出真相」，似乎間接承認鄭明析所犯的罪行。

有指，鄭祖恩曾涉嫌協助鄭明析潛逃到中國等地方。

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