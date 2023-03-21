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【ChatGPT】人工智能發展無法逃避　資優學苑主席：要學會正確運用科技

中小學 12:25 2023/03/21

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

把握以科技提高競爭力的機遇，這才是面對人工智能世代的正確態度。

近年，人工智能成了不同群組的熱門話題，尤其是ChatGPT聊天機器人的震撼性表現，它所展現的能力，令不同人士感到不安，甚至害怕，其中對教育界的衝擊尤其嚴重，教師很難判斷學生是憑個人的實力，還是運用聊天機器人來做習作。而作為家長的我們，究竟應否讓子女接觸最新科技？又應如何防止他們濫用科技呢？

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要知道，科技發展一日千里，無論如何都沒法逃避，關鍵是要如何掌握及好好運用它。筆者剛入讀大學時，正正是互聯網爆發的年代。人們由慣性到圖書館搜尋參考書上的資料，到轉戰互聯網的搜索功能。當時亦有不同的聲音，害怕互聯網資訊氾濫，令教育界難以判斷學生的功課是否出自他們的手筆。

90年代末，互聯網及搜尋器日趨普及，跟現在人工智能普及化的情景十分相似，都是科技的進化為人類生活帶來重大轉變，科技進步讓人更容易獲得資訊。其實，無論是來自參考書、互聯網搜尋器、又或是聊天機械人所提供的資料也好，這些資料都是用家搜集得來的，他們都需要透過個人經驗、思考、分析來整合成為自己的作品。

筆者深信倘若每個人都只是純粹「搬字過紙」，寫出的文章都不過是人有我有的版本，毫無獨特見解可言。要突出具原創性的意念，用家必須要學會判斷蒐集得來的資料是否真確，掌握更有效尋找適合資料的方法，最後通過分析、理解及創新來解決困難，再以精簡有效的方式把意念表達出來。這些都是21世紀需要掌握的技能，亦是香港資優教育學苑一直以來培育資優生的重點方向。

作為創科界的一份子，筆者認為應該讓學生學會以正確態度運用科技，讓他們的學習過程變得更有效率，並且集中力量提升他們的分析、理解及創新思維等能力，把握以科技提高競爭力的機遇，這才是面對人工智能世代的正確態度。

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撰文 : 林曉鋒博士．工程師 香港資優教育學苑董事局主席

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