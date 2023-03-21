【天才少年】科研跳高街舞瓣瓣掂 男生26歲讀完博士加入華為年薪過百萬

內地26歲男子寧博宇，去年參加華為舉辦的「天才少年」項目，成為重點培育的科技人材，年紀輕輕已經年薪百萬人民幣。寧博宇自小是資優生，讀書成績名列前茅，長大後入電子科技大學博士研究，而且運動亦獲獎無數。他曾獲新加坡國立大學街舞之夜冠軍、電子科技大學男子跳高冠軍、男子蛙泳冠軍、舞蹈大賽個人冠軍、達人秀個人冠軍等多項榮譽，現在更是擁逾2萬粉絲的網紅，前途無可限量。

根據電子科技大學發布消息，寧博宇去年入選華為無線產品線與光產品線的「天才少年」計劃，他在大四時順利保研至通信抗幹擾技術國家級重點實驗室，他還是實驗室有史以來第一位碩士研究生一年級轉博的同學。

寧博宇讀博士四年，在通信領域頂級期刊或會議上共發表了21篇論文，其中11篇為通信領域JCR-Q1分區、10篇為IEEE旗艦頂會，以學生身份參與了國家重點研發計劃、國家自然科學基金重點項目等。

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寧博宇與華為一早結下不解緣，皆因他之前曾在華為成都研究所2012無線通信實驗室實習，期間為華為項目組解決了多用戶下行MIMO空分多流覆用等三個重要問題，所以他完成博士後，於2022年秋季校招中，即受到華為兩個產品線的邀請，成功地通過了普通博士面試並進入了加試環節。談到面試，可謂過五關斬六將，要經過十幾輪面試，才成功拿下華為「天才少年計劃」百萬年薪的offer。寧博宇指︰

華為的專家問的問題很深入，有時候我也會答不上來。所以我會把我會的部分講得很清楚，不會的部分則直接跳過。

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踏上成功第一步，但寧博宇卻謙稱︰「我只是一個普通學生，這次入選是我運氣比較好！因為我的研究方向和華為未來的課題高度相關。並且在面試過程中，我和華為專家交流的非常愉快，我們相互都學到了新的知識，並為未來的合作達成了共識。」

自小目標明確

寧博宇自小已經目標明確，他希望的校園生活是保持優異的成績、鍛煉強健的體魄及發揮自己的潛能。因此，除了努力學習，他還加入了學校的遊泳隊和田徑隊，高中時更打破了成都四中24年的跳高紀錄。除了學業及體育兼優，他亦熱愛街舞及遊泳等，街舞跳得不錯的他，曾在成都市「悠悠球電視大賽」中奪冠，又在「亞洲青少年藝術大賽」奪金獎，展現他多元化的才華。

寧博宇平日愛打B-Box及愛跳街舞，也愛在網上分享日常，他曾拍攝一些數碼產品測評及旅遊片，偶爾亦會拍些生活片搞搞笑，非常貼地，目前擁有逾2萬個粉絲，影片瀏覽量亦超過600萬。寧博宇說分享影片令他快樂︰

做up主是受時代發展的影響，我喜歡並願意去分享，自媒體平台給了我機會。

華為的「天才少年」項目於2019年啟動，目前公開報道的「天才少年」有20多位。據知年薪分為三檔，最高檔為182萬元-201萬元；第二檔為140.5萬元-156.5萬元；第三檔為89.6萬元-100.8萬元，估計寧博宇有機會是跳上第二或第三檔。

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責任編輯：王明芳