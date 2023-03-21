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《隱形戰隊》上周收視續升高踞榜首　取23.7點收視逾153萬觀眾捧場

娛樂 11:14 2023/03/21

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

《隱形戰隊》

TVB公布上周（13日至19日）收視，表示根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，翡翠台劇集《隱形戰隊》進入第二周，跨平台直播收視最高23.7點（153萬觀眾），升0.3點，高踞上周收視榜首。

資訊節目《東張西望》最高收視23.3點（150萬觀眾）；處境劇《愛·回家之開心速遞》最高收視22.2點，（143萬觀眾）；《廉政狙擊》最高收視21.1點（136萬觀眾）。

至於飲食節目《健康必殺食》最高收視13.4點（86萬觀眾）；旅遊資訊節目《請1日假去旅行》最高收視15.2點（98萬觀眾）。

《請1日假去旅行》

周六晚播出譚耀民、張繼聰主演的電影《逃獄兄弟》，最高收視17點（110萬觀眾），升0.9點；紀念哥哥張國榮逝世20周年的特備節目《永遠寵愛 張國榮》最高收視11.9點（77萬觀眾），升0.7點。

周日晚《中年好聲音》最高收視23.6點（152萬觀眾），升1.4點。緊接播出的《香港飯局》最高收視14.6升1.6點，（94萬觀眾）。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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