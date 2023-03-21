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【怕老婆會發達】人夫忘記買彩票被鬧　下期加碼補購同號碼贏逾$1000萬

親子 12:22 2023/03/21

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

澳洲一名人夫忘記買彩票被老婆鬧，下期加碼補購同號碼，即贏逾$1000萬。

怕老婆真係會發達？澳洲有名男子有次忘記幫妻子買彩券，被老婆大鬧，可知道老婆長達30多年來一直押注同一組數字，盼望終有一天幸運會降臨。老公知衰，為氹老婆，下期繼續以同一組號碼補購，更額外加碼至兩注，即買了2張一樣彩票，而幸運之神亦來了，兩公婆贏逾$1000萬！

綜合外媒報道，於3月13日，澳洲有對幸運夫婦贏大獎奪走澳幣200萬元（約1052萬港元），一名住在澳洲新南威爾斯州達普托（Dapto）男子成為頭獎得主，他更是中2次頭獎，因為他以同一組號碼購買同一期兩張彩票。而當職員致電聯絡他確認是雙贏時，發現背後原來有故事。

老婆同組號碼買足30年

幸運男子表示，妻子用同一組號碼連續買了約30年的彩票，中獎的前一星期，他忘記為老婆買彩票，她不太滿意斥責他。老公為了彌補錯失，在下一期，用同組號碼加碼買了兩注，即共2張彩票。

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【童學園】土生土長巴裔校草成副校長　4個妹受薰陶一門五傑投身教育

在對獎的早上，老婆在她的彩票上劃掉一個又一個號碼，開心贏了100萬澳元（約526萬港元），當時人夫心想應該要再告訴老婆喜訊，他買了兩張相同號碼的彩票，即贏了雙倍獎金，逾1000萬港元，他直言︰「我不敢相信這發生在我們身上。」

買屋兼環遊澳洲

老公婆一夜之間成為富翁富婆，迫不及待去想如何運用巨額獎金，他們主要想為家庭創造世代相傳的財富，包括給女兒買房子，令未來子孫生活無憂。同時，老公婆計劃享受二人世界，環遊澳洲，看看自己的國家，去沒去過的地方。

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責任編輯︰王明芳

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