【珍惜生命】21歲女博流量「扮自殺」意外跣脚遭繩勒死　友人視訊直擊全程

▲ 21歲女「扮自殺」拍片博流量，踩櫈跣脚遭繩勒死，友人視訊直擊全程。

珍惜生命！印尼一名21歲女生為吸引網路點閱率，竟想到「扮自殺」拍片上傳，結果一失足成千古恨，「假死」變成真的上吊身亡。

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綜合外國媒體報道，意外發生於印尼西爪哇省。21歲女死者任職咖啡廳服務生，她在事發前正和朋友視訊，討論如何製作「假自殺」影片上傳網路，吸引點閱率賺取流量。女服務生先準備好繩子和椅子，向朋友示範「上吊」拍攝動作。一開始，朋友還稱讚效果看上去很真實，結果站在椅子上的女服務生突然跣脚，失足從椅子上滑落，而她面前的吊繩正好勒住她的脖子。

友人在視訊中直擊意外發生全程，頓時嚇至失語。警察接到其報警後趕到女服務生的住處，但此時女服務生早已死亡。驗屍結果證實，女死者身上沒有任何遭受暴力對待的傷勢，僅有頸部纏繞勒痕；故判斷死因是窒息身亡，案件純屬意外。目前，死者家屬已將遺體領回，準備辦理後事。

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責任編輯：羅嘉欣