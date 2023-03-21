【廿四節氣】「春分」4招養肝補陽氣　中醫推介2款排毒養生茶飲

▲ 廿四節氣「春分」4招養肝補陽氣，中醫推介2款養生排毒茶飲。（iStock圖片）

今天（21日）是二十四節氣中的「春分」。有中醫指出，春分是補陽氣最佳時機，並建議在作息、穿衣、飲食、茶飲4方面入手，養肝排毒。

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台灣合陀中醫診所在Facebook專頁發文指，春分一天晝夜相等，相傳最適合補陽氣，這幾天可用生薑、紅棗及紅糖製作湯療，有助去寒補虛，不易感冒。

在「春分」，中醫養生最重視養陽護肝，因春天是陽氣升發和養肝的最佳季節，最適合養陽氣，加上肝屬木，木易生火，所以春季養好肝便不易上火。中醫亦分享了4招養肝排毒：

早睡早起 避免捱夜及生氣動怒

春天養肝亦重調理肝氣，若能保持愉快的心情，氣血方能調達，氣血順暢，五臟便能平和。春天應避免心情抑鬱，一旦處於抑鬱，就會導致肝鬱，且不利肝氣的調達。

早晚溫差大 適時添減衣物

穿衣方面，春天屬風邪為主的季節，早晚溫差大，乍暖還寒，應特別注意適時添減衣物。如果過早脫掉冬裝，一旦氣溫發生變化，便會難以適應，機體的抵抗力亦會隨之下降。

多吃綠色蔬果 忌寒涼辛辣食物

多吃時令綠色蔬果，如豆芽、毛豆、椰菜、椰菜花等；應避免寒涼、辛辣燥熱上火或過於進補的食物。

春天喝花草茶 養肝排毒

玫瑰花茶可促進新陳代謝、理氣解鬱、活血散瘀、改善膚況、調經止痛；而菊花茶性味甘、微寒，有助疏風清熱、解毒、清肝明目，如平時用眼量大，建議在菊花茶裡加入枸杞。

內容獲「合佗中醫診所」授權轉載。

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責任編輯：羅嘉欣