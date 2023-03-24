  • 28°C
香港時間 : 2023324日 (週五) 15:52
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【天文現象】今晚罕見天文現象「月掩金星」　錯過要再等40年【有直播】

社會 15:41 2023/03/24

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

香港於3月24日晚上會出現「月掩金星」。

香港於3月24日（星期五）晚上會出現「月掩金星」，屆時月球會運行到地球和金星之間，並將金星短暫遮掩。香港太空館將於當天晚上7時30分至9時透過其YouTube頻道「康文＋＋＋」Facebook專頁直播是次天象，並即時講解與月掩金星相關的天文知識。

是次天象在晚上7時47分開始，晚上8時53分結束，歷時1小時6分鐘。在「掩始」時，月球和金星位於西北方的夜空，使用雙筒望遠鏡或天文望遠鏡觀測會更清晰。在「掩終」時，月球離地平線只有3.8度，觀測者需要到西北方幾乎亳無遮擋的地方才能觀測得到。

最新影片推介

TOPick診症室
【TOPick診症室】30歲港女長期經痛久未成孕　求醫證宮寒揭日常2大習慣肇禍

由於月球公轉軌道平面跟各行星的公轉軌道平面幾乎平行，「月掩行星」，即月球遮蓋了天上的行星，不時都會發生。另外，金星是太陽系內亮度僅次於太陽和月球的天體，因此「月掩金星」比較容易觀測，並頗受天文愛好者關注。上次在香港可見的「月掩金星」在2010年發生，下一次則要等到2063年。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【巴士加價】葉劉淑儀評巴士加價「官民共憤」　李家超：會審慎處理把關
10:10 2023/03/21
【巴士加價】葉劉淑儀評巴士加價「官民共憤」　李家超：會審慎處理把關
【倒瀉杯麵】男子飛機食杯麵不慎倒瀉熱水　大腿燙傷送院治理
10:12 2023/03/21
【倒瀉杯麵】男子飛機食杯麵不慎倒瀉熱水　大腿燙傷送院治理
【歧視問題】平機會擬提議「族内歧視」屬違法　或以來源地界定歧視問題
10:52 2023/03/21
【歧視問題】平機會擬提議「族内歧視」屬違法　或以來源地界定歧視問題

你可能感興趣

【巴士加價】葉劉淑儀評巴士加價「官民共憤」　李家超：會審慎處理把關
10:10 2023/03/21
【巴士加價】葉劉淑儀評巴士加價「官民共憤」　李家超：會審慎處理把關
【倒瀉杯麵】男子飛機食杯麵不慎倒瀉熱水　大腿燙傷送院治理
10:12 2023/03/21
【倒瀉杯麵】男子飛機食杯麵不慎倒瀉熱水　大腿燙傷送院治理
【歧視問題】平機會擬提議「族内歧視」屬違法　或以來源地界定歧視問題
10:52 2023/03/21
【歧視問題】平機會擬提議「族内歧視」屬違法　或以來源地界定歧視問題
網絡熱話 太陽 地球 月球 金星 天文現象 香港太空館 YouTube 香港

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【不正常愛情研究所】Susuca自揭有6位伴侶　人妻找丈夫前度過三人行生活
15:35 2023/03/23
【不正常愛情研究所】Susuca自揭有6位伴侶　人妻找丈夫前度過三人行生活
劉心悠丈夫正面照疑曝光　結婚3個月穿鬆身衫孕味濃
17:27 2023/03/23
劉心悠丈夫正面照疑曝光　結婚3個月穿鬆身衫孕味濃
【人夫心聲】已婚港男寧願晚晚OT不歸家　一句道出現實︰成家立室後你就明
10:38 2023/03/23
【人夫心聲】已婚港男寧願晚晚OT不歸家　一句道出現實︰成家立室後你就明