【天文現象】周五晚現罕見天文現象「月掩金星」　錯過要再等40年【附最佳觀賞時間】

▲ 香港於3月24日晚上會出現「月掩金星」。

香港於3月24日（星期五）晚上會出現「月掩金星」，屆時月球會運行到地球和金星之間，並將金星短暫遮掩。香港太空館將於當天晚上7時30分至9時透過其YouTube頻道及「康文＋＋＋」Facebook專頁直播是次天象，並即時講解與月掩金星相關的天文知識。

是次天象在晚上7時47分開始，晚上8時53分結束，歷時1小時6分鐘。在「掩始」時，月球和金星位於西北方的夜空，使用雙筒望遠鏡或天文望遠鏡觀測會更清晰。在「掩終」時，月球離地平線只有3.8度，觀測者需要到西北方幾乎亳無遮擋的地方才能觀測得到。

由於月球公轉軌道平面跟各行星的公轉軌道平面幾乎平行，「月掩行星」，即月球遮蓋了天上的行星，不時都會發生。另外，金星是太陽系內亮度僅次於太陽和月球的天體，因此「月掩金星」比較容易觀測，並頗受天文愛好者關注。上次在香港可見的「月掩金星」在2010年發生，下一次則要等到2063年。

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記者：黃穎津