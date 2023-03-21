【夫妻關係】結婚19年求子不果　港妻嘆9年無性生活︰老公多番迴避

▲ 一名港妻慨嘆9年沒有性生活，丈夫對她多番迴避。

夫妻關係有賴雙方用心維繫，只有單方面的付出並非好事。日前一名港妻在網上討論區分享，與丈夫結婚19年來經歷人工受孕失敗，最終還是求子不果。她慨嘆夫妻9年沒有性生活，老公對她多番迴避，令她感到既羞恥又難受。

丈夫長期在內地工作

該名40多歲的港妻於網上討論區「親子王國」以「吾知點行落去」為題發帖，表示與丈夫婚後19年無兒女，曾多次人工受孕惜不成功，後來因身體問題而切除子宮，但仍然保留卵巢，醫生指不會影響性生活。可是丈夫反應有變︰

由做人工受孕起，之後9年都再冇性生活，就算去旅行都沒有。

她指丈夫在內地工作，每日致電至少4至5次來關心她，每周回港1至2日。她直覺丈夫沒有包二奶，但多次詢問他為何不再親密，他卻沒有正面回應。丈夫是她的初戀，雖說性生活不是婚姻中最重要元素，但她對於性生活不再亦感到傷心。她寫道︰

尤其每個周末佢返來香港，但都好似多番迴避就好難過，唔知點走下去。

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為報復出軌好朋友

港妻說起平日夫妻相處不俗，「會拖手翹手，瞓前也有時給goodnight kiss」。不過，當她主動提出性需求時，丈夫每次都拒絕她，令她感覺受到羞辱，甚至「覺得我只是一件已被泠落嘅傢俬」。她因此傷心流淚，坦言「我唔想咁樣『守生寡』一世」。

為了向丈夫報復，她早前跟一位好朋友出軌上床，雖感到羞愧，但她稱「平衡唔到身心上嘅不滿足同孤獨感」。她不希望走到離婚這一步，但丈夫不願跟她參加婚姻輔導，她又束手無策。

她提及自己患有嚴重的子宮瘤疾病，為求生仔做逾6次人工受孕，或許受針藥影響「每次經期我都痛到想自殺」，還出現大血崩，夫妻決定不再勉強求子，最終她切除子宮。

網民建議向丈夫坦白

不少網民紛紛給予意見，建議她跟丈夫坦白說出感受及需要，以免彼此胡亂猜測，產生更多誤會。有網民表示，「40幾歲好年輕，仲有幾十年點捱？」、「大家都是成年人，理性討論是必要的」、「其實去到呢個階段，係咪應該同佢講清楚」。點擊睇更多網民留言︰

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責任編輯︰王明芳