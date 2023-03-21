【恐怖意外】19歲少女出車禍鯊魚夾插後腦　30cm疤痕相曝光警世：車上勿戴鯊魚夾

▲ 英國一名19歲少女，日前駕車回家途中發生車禍。

不少長髮女生會用「鯊魚夾」盤髮，但英國一名19歲少女，日前駕車回家途中發生車禍。車身打滑翻轉50米後，頭部猛撞車頂，鯊魚夾因猛烈衝擊力直插後腦骨，造成嚴重創傷。所幸送院後救回一命，但就由頭皮至左邊眉毛位置，留下長達30cm的恐怖疤痕。

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綜合外國媒體報道，英國倫敦19歲少女Jeena Panesar是一名實習老師。今年1月24日，她收工後駕車回家，車軚陷入坑渠導致跣胎失控，令車輛撞上路邊大樹後再打滑50米後翻側，導致她的頭部撞上天花板，「鯊魚夾」插入其後腦骨。

Jeena在車禍後一度失去意識，其後醒過來，憑著最後力氣從車廂爬出來，獲救後她被送往諾丁漢大學醫學院的皇后醫學中心，而插在她後腦的「鯊魚夾」經手術後被取出，傷口在清洗縫合後3天才得以出院。

而距離她車禍發生後6星期，她臉上留下的傷疤依然觸目驚心。她受損的肌肉仍未完全恢復，左邊眉毛無法抬起。Jeena事後拍片分享至社交網絡，對車禍過程仍然心有餘悸，並表示：

說起來很難過，但我覺得我要死了。

她表示，平時因為了在學校方便工作，才會用鯊魚夾夾起頭髮，才得知邊用鯊魚夾邊駕車，可構成風險，因此呼籲大眾不要在車上戴鯊魚夾，可改用橡筋或髮帶之類。

根據《醫管局健康指南》提及5大頭部受傷後果，包括頭皮損傷、積血或出血；頭顱骨折，即病者受到頗嚴重創傷，需盡快診治；顱內出血，即瘀血積聚，可致腦壓上升及引致死亡；腦部受損，即外力經傳送攻擊腦部，引致腦部組織受損，嚴重腦損傷可引致腦部機能故障及死亡；以及腦震盪，即腦神經系統出現短暫失靈，例如短暫的不省人事或失憶。

指南建議，如傷者情況嚴重，應盡快送院診治；如傷者不省人事，則可進行以下急救措施：

保持氣道暢通：讓傷者保持半臥姿態，除因呼吸困難，應盡量避免移動傷者；

制止出血：於傷口施壓以制止出血。

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責任編輯：羅嘉欣