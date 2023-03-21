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【明星商品】麥浚龍聯乘咖啡店推限量咖啡豆　Juno專屬日夜咖啡型格黑白包裝設計【內附連結】

休閒消費 13:11 2023/03/21

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

麥浚龍(Juno)個人品牌 kamonuj 聯同本地咖啡品牌stain+首度合作推出咖啡產品。(餐廳提供)

麥浚龍(Juno)個人品牌 kamonuj 聯同本地咖啡品牌stain+首度合作，跨領域推出Juno專屬日與夜咖啡。這次破天坊合作結集兩家本地品牌的時尚元素與咖啡風味，為咖啡愛好者帶來不一樣的喝啡體驗。

熱愛咖啡的Juno，閒來對咖啡甚有研究。這次特別挑選與stain+合作，由他親自挑選咖啡豆、stain+ 自家烘焙，經過6個多月的反複烘焙試驗和杯測 (cupping)，從10多款不同國家咖啡中最後挑選了兩個產區的精品咖啡豆，採用他偏愛深度烘焙方式，研製出Juno的專屬日間、晚間兩款口味：「a smoker’s morning」，來自非洲肯亞的咖啡豆配上深度烘焙，呷著囗感馥郁且帶有煙燻焦糖香氣的咖啡，豐厚而紥實，引領大家回憶京都午夜後小巷裡咖啡與手捲煙之間的匹配的情景，瞬間精神抖擻。

另一款「vespertine」為咖啡愛好者午後的不二之選，危地馬拉的咖啡豆以中深度焙烘法，淡淡的花幽香伴隨後續紅茶般的餘韻，囗感平衡而細膩，就是忙裡偷閒，靜待黑夜來臨的時刻。以上兩款不同咖啡口味，象徵著日與夜思維和情感上的截然不同。

除了咖啡豆外，另備有咖啡掛耳包禮盒以供選擇，為繁重的生活帶來簡便享受。即日起於stain+及其官網限量發售。

    點擊圖片放大
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獨有風味的咖啡以外，還有kamonuj一絲不拘的包裝設計。貫徹品牌原有「黑、白」簡約主調，包裝以黑色和白色代表日與夜的咖啡風味，包裝袋上附有Juno’s message，希望顧客們能夠感受到這份心意，品嚐新鮮烘焙咖啡的同時，也體驗本地潮流文化的獨特風格。

stain+   
地址：上環太平山街2-4號A舖 
時間：11:00am – 7:00pm (逢星期一休館)
電話：9557-5055

記者：招美寶

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