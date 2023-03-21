【猝死危機】男子倒斃美食廣場　食客伴屍用餐懵然不知：以為他在休息

▲ 男子倒斃美食廣場，食客伴屍用餐懵然不知。

新加坡一個美食廣場近日發生一宗猝死意外，一名男子伏在餐桌「睡覺」將近一整天，期間其他食客如常用餐，直到清潔工發現時，男子已沒有呼吸，身體變得僵硬，最終證實死亡。

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據馬來西亞《中國報》報道，事發於橋北路巴剎和熟食中心，有清潔工表示，周六（19日）早上9時多，便發現該名男子伏在餐桌上，桌上還放有一碗麵，他以為男子只是在休息，因此便沒有上前打擾。

而男子「休息」期間，熟食中心人來人往，但食客都以為他只是在睡覺，無人察覺出異樣。直到晚上8時，熟食中心打烊後，清潔工開始打掃，發現男子依舊伏在餐桌上，一動不動，於是上前試圖叫醒男子，但對方沒有反應，清潔工遂報警求助。

清潔工憶述，男子當時已沒有呼吸，小腹亦非常僵硬，隨後救護人員到達現場，證實男子已經死亡。警方表示，死者是一名56死男子，初步調查顯示，案件不涉及犯罪行為。

有熟食中心的檔販指出，平時經常有老人和醉酒食客趴在桌子上睡覺，因此大家都習以為常。而報警的清潔工表示為事件感到內疚，「要是我早些去叫他，或許他還醒著，能被救回來」。

拆解6種猝死徵兆

台灣家庭醫生陳欣湄曾分享，其實人在猝死前身體會一些警號，當出現以下徵兆，就要特別留神，並前往醫院檢查。

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陳欣湄特別提到，其實很多人在猝死前都是「無症狀」，這種猝死是突發性，亦是最恐怖的。她提醒若身體出現異常，即使狀況輕微，也不要輕視，有任何不適應盡早前往醫院求診。

心血管疾病趨年輕化

心血管疾病有年輕化趨勢，除了飲食不節制、缺乏運動外，睡眠不足亦會增加患心血管的風險。

香港心臟專科學院院長陳藝賢曾接受TOPick訪問時表示，根據研究，每天睡眠時間少於6小時，則被視為睡眠不足。根據荷蘭2013年一項研究指出，睡眠不足的人士，患心血管疾病的風險增加15%。

陳醫生指出，引發猝死有3大原因：

腦部問題，例如：腦中風、腦出血。

心臟猝死，例如：心律不正、惡性心跳。

肺部大動脈或細血管撕裂，或突然出現血栓情況。

另外，台灣立達診所副院長、急診專科醫師周孫立指出，心血管疾病有年輕化趨勢。當中可能與肥胖、捱夜、過勞、作息不正常、吸煙等不良生活習慣有關。

發作時，症狀包括胸骨下方、後方或心前區短暫陣發性疼痛，像是脹氣疼痛、心燒灼感、重物壓在胸口上，甚或出現類似針扎的嚴重胸痛感。而這些疼痛可擴散至下巴、肩背頸或上臂。

不過，醫生續指，根據臨床經驗觀察，有15%冠狀動脈阻塞患者，從未出現過胸痛症狀，而首次發作就是心肌梗塞，死亡率高達50%。

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責任編輯：羅嘉欣