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【時尚Gossip】Moschino創作總監Jeremy Scott離職　幽默風格曾為Madonna小S造像

休閒消費 13:20 2023/03/21

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

Moschino創作總監Jeremy Scott（中）離開品牌，他曾經為Madonna和小S等易星造像。

時裝界設計師執位份屬平常，正所謂東家唔打打西家，早前有Gucci的創作總監Alessandro Michele離職，今日剛剛又有人離開工作了10年的崗位，這位正是Moschino的創作總監Jeremy Scott，回顧過去，原來這10年間為了Jeremy Scott曾為不少影星造像，包括我們熟悉的Madonna和台灣的小S（徐熙娣）。

Moschino由Franco Moschino於1983年於意大利米蘭創立，這位設計師的設計以富幽默感見稱，例如將餐具縫在裙子上等，可惜他於1994年逝世，及後由他的拍擋當上設計師，不過，成績每況愈下，於是品牌的母公司於20013年找來美國的設計師Jeremy Scott加入Moschino，為這個沉寂己久的品牌帶來新氣。

2014年Jeremy Scott首次為Moschino推出以McDoland&#39;s為靈感的系列，於當時賣過滿堂紅。（圖片品牌提供）

雖然事隔10年，但大家應該還記得Jeremy Scott首個為Moschino操刀的系列就是以McDonald's為靈感，推出一系列以紅黃為主色的「McDonald's」制服，在當時還引發了一股搶購熱潮。而近年Jeremy Scott的調皮風格不減，亦做過Barbie、紙皮箱或畫框等時裝，同時亦偶然與動漫人物合作推出聯乘系列，務求在創意和商業上取得平衡。

而因為這些服裝設計大膽，風格鮮明，不少影星都找他合作，例如Madonna的《Rebel Heart》演唱會最後的兩套服裝。

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至於近作則有在電影《黑豹》裏飾演女皇的Angela Bassett，她於奧斯卡頒獎典禮穿上的紫色晚裝，亦是出自Jeremy Scott的手筆，雖然他未來的路向未明，但其大膽的創意的而且確為Moschino寫下輝煌一貢，令新一代消費者懂得Moschino這個源於80年代的名字。

記者：何偉雄

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