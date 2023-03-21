【新一代女神】沈月被讚靚過邱淑貞　回顧「最美星二代」育成之路【多圖】

▲ 沈月現身慈善晚宴成焦點！

​​現年21歲的沈月深得媽媽邱淑貞真傳，被譽為「最索星二代」，早前她現身慈善晚宴再度成為焦點，美照更登上內地熱搜，長大了的沈月舉手投足充滿星味，現在回顧一下這位「最索星二代」育成之路！

日前，沈月盛裝出席「信言設計大使」的年度籌款晚宴，沈月亦於社交平台分享當日的相片，只見她身穿藍色吊帶晚裝，於鏡頭前大派心心，面對記者的鏡頭十分淡定，另外她跟其他名媛和富豪的合照，已經融入了名媛圈。

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沈月由細靚到大

完美倒模媽媽邱淑貞靚樣的沈月，長大後沒Babyfat，輪廓亦比前標緻，難怪網民指她靚過媽咪。另外，新年於IG晒出度假照的沈月，豐滿上圍呼之欲出，似乎盡得媽咪的靚基因。

其實沈月可說由細靚到大，她曾於IG貼出一張年幼時的照片，只見她眼大大兼鼻尖尖，6歲時已撞有美人胚子。

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15歲靚樣驚為天人

年紀輕輕的沈月早年已被封為「小邱淑貞」，15歲的沈月於聖誕節那天分享一張照片，美貌驚艷不少網民，當時的沈月依然有點babyfat，在2017年，沈月於IG分享泰國度假照，被網民大讚仙氣十足，除了遺傳媽媽邱淑貞靚樣外，更有著媽媽的氣質。

於2019年，只得17歲的沈月現身2019秋冬季的倫敦時裝周，更為爸爸沈嘉偉時裝王國旗下品牌izzue行騷，這位最索星二代自始成為媒體焦點，不時傳出沈月加入娛圈的消息，惟媽媽邱淑貞代為否認。

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及至18歲那年，沈月首度為時尚雜誌拍攝封面照，2019年12月，邱淑貞帶同兩女沈月和沈日出席《巴黎名媛晚會》，席間穿上晚裝的沈月添上幾分貴氣。

自始沈月深得各大時尚品牌的喜愛，成為本地時尚界的寵兒，不時獲邀出席活動。

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傳聞於韓國出道

去年初有指沈月以「Ayla」為藝名於韓國正式出道，4月份，沈月現身Dior於首爾舉辦的2022早秋女裝系列時裝騷，席間更與演員丁海寅、EXO世勳、《柏青哥》女主角金敏荷、模特兒Irene Kim等人合照。

她直言自細喜歡韓國文化和K-pop，12歲便開始學韓文，不過她接受時尚雜誌訪問時否認在於韓國出道，她強調只是到韓國休息一下，仍然會專注學業，只是閒時當一下模特兒。

不過沈月承認自己喜愛唱歌跳舞，至於會否加入娛圈，她表示是未知數，沈月笑稱自己只是興趣多多、專長不足的女生。

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