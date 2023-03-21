【隱形戰隊】唐詩詠晒視后演技+谷胸晒身材　TVB公開與劉佩玥做瑜伽幕後花絮【多圖】

▲ 唐詩詠飾演的寶寶於TVB劇《隱形戰隊》中有突破性演出。

TVB劇《隱形戰隊》近日備受討論，唐詩詠飾演的寶寶於昨晚（20日）播出的一集有突破性演出，其多層次演繹大晒視后功架。

寶寶和Shadow（劉佩玥飾）玩雙人瑜伽的畫面深得觀眾愛戴，二人齊齊輕露纖腰大晒健美身材。

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寶寶捲入危機

《隱形戰隊》昨晚播出第11集，劇情講述眾人為了捉拿以巴翼（廖家爵飾）及馬雷（李偉霆飾）為首的七人恐怖份子集團，Ocean（馬國明飾）、寶寶、Shadow及囡囡（林子善飾）等POTT隊員進行了一連串跟蹤及潛伏行動，除了Shadow喬裝一樓一以身犯險，寶寶亦喬裝外送員在巴翼等人藏身大廈安裝偷拍器，並因而捲入危機，與巴翼及馬雷在𨋢內困獸鬥。

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唐詩詠盡顯視后功架

該幕為時分半鐘左右的「𨋢內試探」拍得緊湊，唐詩詠亦憑藉三大層次變化突顯視后功架。

戴了通訊器的寶寶，因受到玩具車遙控器干擾感不適，此時巴翼及馬雷突然殺入𨋢，原本因干擾感不適的寶寶只能強裝鎮定。

其間寶寶不但谷出滿眶淚水來表達角色有多難受，還不忘演繹出偶爾低調地透大氣的狀態及強顏歡笑等表情，三大層次變化令觀眾看得入戲。加上鏡頭不停穿插於三名演員的大頭及左右搖擺，整體氣氛更見緊張。

最後隨著Ocean解除干擾危機，寶寶拉下耳機扮撩耳故作輕鬆，觀眾的神經才得以放鬆。

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唐詩詠谷胸上陣

寶寶和Shadow的「不和升級戰」由辦公室「踩過界」鬥到瑜伽房，事緣寶寶不滿哥哥囡囡因Shadow淪為觀音兵致發燒收場，二人甫一見面便針鋒相對。

之後二人除了發生口角外亦開始動武，除大玩「暴力拉筋」及「人肉互壓」外，更玩埋摔交，寶寶以大髀夾實Shadow頭部，互扯頭髮兼叉頸，

由於二人喜感節奏掌握得宜、表情亦相當多變抵死，成昨晚亮點之一。

唐詩詠除了於告別作內大晒演技外，亦與劉佩玥齊齊以瑜伽造型示人，谷胸上陣的唐詩詠身穿貼身瑜伽服並晒出誘人身材及小蠻腰，養眼度甚高。

此外，TVB公開《隱形戰隊》的「女子瑜伽肉搏」幕後花絮，觀眾可逐格觀看。

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