【童樂居案】涉拍打幼童後腦摔落地　童樂居前職員認虐3幼童候判

▲ 被告謝綉蔚。（資料圖片）

香港保護兒童會轄下童樂居虐兒案，累計34名女職員被控。再多1名25歲前幼兒工作員，涉虐打3名1至3歲幼童，分別用力摔幼童到地上，用毛巾猛力擦面及拍打後腦，今（21日）於九龍城裁判法院承認3項對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪。辯方求情稱，被告私下會買玩具贈兒童，本性並不殘暴。裁判官還押被告至4月11日判刑，先為被告索取背景報告。

被告謝綉蔚（25歲），今承認3項對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪，案發於2021年11月20日及25日，3名受害幼童分別是1歲男童R、3歲男童F及1名身分不詳的幼童。

案情指，2021年11月20日早上8時18分，男童R及其他兒童與被告身處活動室。當被告伸展身體時，R用雙手抱頭，並左右轉身，隨即遭被告突如其來拍打後腦2下，R被打後用手摸住頭。

同日早上8時41分，被告與13名兒童在玩耍區靠牆坐下，被告突然大力捉住其中1名兒童的手臂將其摔落地，兒童痛得放聲大哭。5日後，被告和男童F等兒童在活動室圍著桌子坐，其間F徐徐舉起左手，姿勢半站半坐。被告見狀拿毛巾大力擦F的臉，F不禁大哭跑走。被告在2022年1月被捕，警誡下承認打了R。

代表律師求情指，被告內地出生及在港接受教育，考取幼兒教育文憑後於童樂居任職，月入約2.4萬元。被告被捕後無法於幼兒教育行業立足，改於新冠肺炎檢測中心工作，最近因疫情緩和而失業。

代表律師指，被告用毛巾替幼童捽面的時間短，拍打後腦的力度輕微，不見兒童有大反應或哭泣，辯方同意被告摔兒童落地行為過分粗魯，但襲擊不算嚴重。

代表律師續指，童樂居有不好的文化，令被告受渲染，其父母均認為被告投入工作。被告的同事及男友的求情信指，被告在公餘時間自費買玩具給院舍兒童，又與同事帶兒童外出玩耍，指被告本質不壞，亦非本性殘暴，僅因一念之差犯案。

裁判官聽畢求情押後案件至4月11日判刑，其間為被告索取背景報告，被告須還押。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳曉欣