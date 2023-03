【明星豪宅】陳冠希開直播4千呎豪宅曝光　女兒遺傳爸爸一個嗜好打造玩具房

▲ 陳冠希與女兒Alaia開直播,令其4千呎豪宅曝光。

現年42歲的陳冠希(Edison)向來緋聞多多,自2017年與名模秦舒培結婚兼誕下女兒Alaia後,卻浪子回頭變成慈父。Edison近年帶同妻女移居美國,主力發展其服裝品牌生意,日前Edison與5歲半的Alaia齊齊開IG直播,Alaia一臉淡定介紹自己為公仔設計的玩具屋,曝光了其4千呎獨立屋!

錫女錫到燶的Edison日前與囡囡齊齊開IG直播,叫囡囡向大家介紹自己設計的玩具屋,遺傳了父母高顏值的Alaia幾有設計天分,她淡淡定介紹自己為公仔設計了兩層玩具屋,為隆重其事,連公仔們都盛裝打扮,帶大家開始玩具屋「Home Tour」。

Alaia把玩具屋分成不同角落,詳細講解屋內有衣櫃、擺公仔的層架、結他、玩具箱、書櫃、睡床及廁所等,還有她最自豪的延伸至玩具屋外的巨型滑梯。不過房間有點凌亂,可能她玩完玩具未收好。

Alaia又稱,自己為公仔準備了過百款不同衣服,遺傳了爸爸愛fashion的喜好。鏡頭後的Edison問她:「Did you design these all? (全部都是你設計嗎?)」Alaia豪言:「Yes, I did.(對,是我設計的。)」到直播尾聲,陳冠希鼓勵囡囡日後要建造更大的玩具屋,Alaia回應道:

i'm going to do the whole house!(我之後要設計整間屋!)

▲ Edison與名模秦舒培育有一女Alaia。(IG圖片)

而Edison的潮牌最近與內地連鎖快餐店合作推出多款聯乘產品,Edison在客廳再開直播叫Alaia開箱這系列產品,可見客廳一角有梳化、毛毛地氈和整齊疊起的衣服,相對玩具房整齊得多。

4千呎獨立屋有5房6廁

陳冠希在結婚前夕以285萬美元(約1,960萬港元)購入這間位於洛杉磯的4千呎獨立屋,為一家三口建立安樂窩。大宅包括5間睡房、6間浴室,其中主人房的透明浴室設計創新,增加屋內通透感。

屋內設施亦有很多,建有私人花園、Spa及泳池等,花園內放滿盆裁,當中不乏各類仙人掌。而全屋角落都放滿Edison的珍藏藝術品,包括其最愛的Bearbrick及抽象畫,難怪感染了女兒的藝術設計天分。

