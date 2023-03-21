【明星扮靚】連詩雅嫌自己仲未夠fit　Shiga靠4招維持22吋腰+105磅體重【多圖】

▲ 連詩雅被未婚夫陳家樂大爆仍努力地減肥。

連詩雅（Shiga）與陳家樂將於下月24日舉行婚禮，日前準新郎出席馬場活動時大爆未婚妻為大日子減肥減到有點病態，半開玩笑形容對方「走火入魔」

陳家樂說：「不嬲都叫佢唔使減，覺得佢本身已經太瘦，由（拍拖）第一日已話佢太瘦，屋企人都有叫佢唔好減。」但連詩雅每次試完婚紗回來都向未婚夫說自己好肥，家樂無奈表示：「係咁話要再減，我都迫唔到佢。」

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【娛圈囍事】陳家樂+連詩雅發放婚照分享甜蜜 準新人預告婚期公然放閃

事實現年34歲的連詩雅（Shiga）對身形管理向來十分嚴謹，熱愛做運動獲封「健美女神」之稱，即使年過30，身體上從沒出現贅肉的情況，更維持住22吋纖腰、43吋長腿以及105磅的體重，身形弗爆。

Shiga靠著4大獨門瘦身秘訣，來保持這副苗條身材，擁有「Shiga腰」你我都可以！

最新影片推介：鄺潔楹專訪

1. 14天腹肌操

過去的疫情高峰期，Shiga曾分享在家做「14天腹肌操」的影片，展示出連續運動後的「Shiga腰」，腹肌效果十分明顯。以坐姿左右擺腿動作，每天做3組，每組動作做3至40秒便可減去肚腩，即是一共約2分鐘而已。

首先臥坐並以雙手支撐，身體往後仰，然後利用腰腹力量抬起雙腳，雙腳左右擺腿。她提醒別因腹部力量不夠而用錯力，以免傷及腰部，做這個動作時必須緊記要收緊腹部。

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2. 西柚減肥餐

西柚有「最強減肥水果」之稱，有效促進燃燒脂肪，當中含有檸檬酸和鉀提高代謝，幫助人體排走多餘水份，有助去水腫。

Shiga曾在小紅書分享以「10天減掉10斤」為題，正正就是靠西柚減肥餐單來瘦身。

早餐：半顆西柚（可榨汁、不加糖）+2隻雞蛋+3塊薄火雞片

晚餐：半顆西柚（可榨汁、不加糖）+肉類（最好選擇魚類）+生菜沙律

3. 隔10天一次Cheat Day

長期吃清淡減肥餐令人感到難受。Shiga分享過小秘訣指，每隔10天有一次「Cheat Day」，讓自己在那一天盡情吃想吃的食物，即使是高卡路里的食物都可以，吃完想吃的食物後便會再有動力繼續減肥。

4. 3分鐘燒脂運動

她還分享過一套「3分鐘無聲燒脂運動」，疫情安在家中，沒有健身儀器依然可靠6招燒脂，而且即使半夜三更做運動，也不會騷擾到家人或是樓上樓下的鄰居。

第1招：無聲波比跳

站立雙腿打開約同肩一樣寬，蹲下然後雙手撐地，雙腳往後伸直，用腹部肌肉支撐身體。雙腳收回然後站起來，雙手向上伸直。站立手伸直時，手盡力向上提高，並維持動作30秒。

第2招：後仰平板支撐

先做平板支撐動作，收緊腹部同時大腿用力，把上身向後移動，然後上身前傾回到平板支撐的動作。

第3招：平板支撐+碰腳尖

做平板支撐動作，雙腳打開比肩寬一點。腹部用力，提起臀部同時左手觸碰右腳，然後右手觸碰左腳，輪流交替做30秒。

第4招：空中踩單車

仰臥背部緊貼地面，雙手放在頭側，雙腳抬起並輪流做踩單車動作。同時左手肘觸碰右膝，右手肘觸碰左膝。

第5招：反向捲腹

平躺雙手放在身側，雙腳屈曲。吸氣並抬起雙腿伸直指向天，雙腿盡量貼近上身，抬起時用腹部發力。呼氣並慢慢放下雙腿，恢復到伸直的狀態，維持整套動作30秒。

第6招：海星型捲腹

平躺身呈大字型打開，將左手和右腳舉起互相觸碰，然後右手和左腳舉起互相觸碰，用腹部發力，交替動作做30秒。

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