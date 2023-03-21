許冠傑《洋紫荊》推出40周年紀念版MV　張敬軒古巨基梁詠琪任演唱會嘉賓

▲ 《洋紫荊》推出40周年紀念版MV

距離在4月7日第一場「許冠傑此時此處演唱會2023」還有不足20日的時間，阿Sam屆時將在紅館舞台上獻唱一首接一首的經典廣東歌，為疫後的復常打氣。

他特意邀請張敬軒、古巨基和梁詠琪擔任不同場次的嘉賓，發揚廣東歌流行曲文化之餘，更要為社會注入正能量，在現場和大家一起萬人大合唱。

另外，林家謙、Serrini、許冠傑多年好友Christine Samson（前樂隊D'Topnotes成員）的學生Georgina Henderson和陳凱彤亦會分別擔任不同場次的嘉賓。相信Sam和這幾位歌手的合作必定會產生新火花。

40周年紀念版MV

為繼續發揚廣東歌流行曲文化，「健康·旦」重新製作歌神許冠傑「洋紫荊」歌曲，推出40周年紀念版MV，已於3月18正式發布，在全球多個城市進行宣傳。

許冠傑於1983年為他最愛的香港寫下《洋紫荊》一曲，40年後的今天，Sam希望將這首歌再次送給每一位香港人。

▲ 《洋紫荊》推出40周年紀念版MV

祝願香港更美麗

今次重新製作的「洋紫荊」MV 中，介紹了多位為港人帶來無盡歡樂及啓廸人生的香港兒女，透過許冠𠎀的歌聲以及最美麗的維港日夜景色，向他們致敬之餘，亦希望透過廣東歌之父許冠傑「洋紫荊」經典金曲，鞏固新一代對廣東歌的認識，傳承創作粵語流行曲典範，為香港本地音樂工業開創一個新的機遇。

希望香港未來新一代將承傳前人的智慧，承先啓後地開拓更可愛、更美麗的香港。

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