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【高鐵恢復】高鐵4月1日恢復長途車　周四預售車票加推5個新站

社會 12:51 2023/03/21

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

港鐵今日（21日）宣布高鐵將於4月1日起全面重啓列車服務，再次通車前往北京、長沙、上海及武漢等城市，同時，會增加五個新站點

港鐵今日（21日）宣布高速鐵路（香港段）將於4月1日起全面重啓列車服務，再次通車前往北京、長沙、上海及武漢等城市，同時，會增加5個新車站。新增班次的車票將於本周四（23日）開始發售。

港鐵表示，高鐵自今年1月重投服務後，已先後重啟了短途及廣東省的列車服務，一直運作暢順。跨省長途列車服務於4月1日重啟，標誌著高鐵服務全面復常。

屆時每日列車班次將由現時的102班，增加至164班，大致回復疫情前水平。此次增加的5個新站點為：常平、惠州北、河源東 、贛州西及勝芳。至此，高鐵網絡覆蓋擴大至全國66個車站。

同時，港鐵亦公布了部分高鐵列車的以下路綫及車站改動：

  • 由香港西九龍站往來上海虹橋的列車將採用新路綫，途經惠州北、河源東及贛州西站，相關的行車時間亦會縮短約20分鐘至約8小時；
  • 每天有4班往來香港西九龍站至廣州東站列車，不停東莞站，改停新增的常平站；
  • 由天津西站南行至香港西九龍站的班次將增停勝芳站；
  • 惠州南站及惠東站將於4月10日起採用新名稱，分別為惠陽站及惠東南站。

港鐵提醒旅客，按照內地要求，所有搭乘高鐵的乘客應佩戴好口罩，出發前需要填妥內地電子健康申報表並預留足夠時間過關。

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責任編輯：解青羽

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