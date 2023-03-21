【感動人心】母抗癌10年想棄治療留錢予女兒　孝順女不從向醫生承諾照顧媽媽

▲ 台灣有位媽媽癌症惡化，想放棄治療留錢予女兒，女兒不從。（非當事人，i-stock圖片）

父母永遠將最好的留給子女，即使身患惡疾，也擔心孩子多於自己。台灣外科醫生江坤俊不時在網上分享個案故事，日前分享了一對母女的故事充滿「洋蔥」，癌母想放棄治療留錢給中學女兒，女兒則很懂事，向醫生承諾會照顧好媽媽，望醫生醫治癌母，而醫生對她們的一席話更是感動人心。

台灣外科醫生江坤俊於19日（星期日）在facebook專頁發文，提及早上去醫院巡房看病人時，有一位因為乳癌轉移到骨頭造成骨折的女病人，她抗癌已經快10年，之前不是江醫生的病人，是前2年才來找他的。患者的病情一直反反覆覆，最近病情又開始加重，她跟醫生表示想放棄治療，「江醫師，這次如果我怎麼了，不要救我」。

癌母為女兒想棄治療

江坤俊醫生聽到之後問道何以突然這樣說，該名癌症病人不想造成任何人的負擔，提及治療乳癌已經10幾年了，之前一直都是一個人，一個人去醫院開刀、一個人去化療，後來是因為病比較重了，沒辦法只好讓家人陪。她說著說著轉眼看了坐在旁邊，就讀高中的女兒一眼，續說︰

我不要花錢治療我自己了，我要把賺的錢都留給我女兒。

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孝順女向醫生承諾照顧媽媽

此時江醫生看著病者的女兒，問她「妳會照顧妳媽媽嗎」，女兒點點頭，眼神很清澈、很堅定，顯示出不想媽媽為自己放棄治療機會，向醫生承諾會照顧癌母。

醫生明白女兒的取態，轉頭問媽媽，女兒是否很乖，癌母很大聲地說「她超乖的」，對女兒大感自豪。江醫生接著回說︰

我覺得她不需要妳留什麼給她耶，因為妳教的很好，她人生最需要懂的東西她都已經會了。

江醫生摸摸病者女兒的頭，以示讚賞及認同她的孝心，而醫生轉身離開病房的時候，心裡默默地想著病人︰

至於妳，我會更努力，如果我真的不行，我也不會讓妳痛苦。

網民感動︰醫者父母心

有關帖文感動了不少網民，感動媽媽為女兒著想、女兒的孝順、江醫生對病人及家屬的同理心，大家為該對母女打氣加油。網民紛紛留言大表窩心，直言醫者父母心，有留言提及病患或家屬在面對疾病的時候，需要的不是多好的醫院或醫術多高超的醫生，其實只要遇到一位有同理心、對每一位自己手上的病人都有「重視他人生命」的心，其實就足夠了，「至少生命交到這位醫生手中，深信對方會視他人的性命、疼痛為己責，就不會惶恐不安，也不會胡思亂想，才能克服無助來面對一切」。更多留言點擊下圖查看︰

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責任編輯︰顏紫燕