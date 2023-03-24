【婆媳關係】老爺奶奶疼錫孫兒 同住新抱因1個原因想搬走

▲ 有新抱睇唔過眼老爺奶奶嘅行為，所以好想搬走，可惜經濟負擔唔起，只好上網呻吓！

相見好同住難，三代同住更加難！有新抱上網發帖呻老爺奶奶人品唔太差，疼錫孫兒，不過因為衛生意識好低，而且兩老對眼唔多好，食飯食到周地係！家用拖鞋又踩出踩入，搞到屋企個地好污糟，令她好想搬走，她坦言：「自從一齊住就有好多嘢睇唔過眼！我真係會崩潰！」，同時新抱擔心兩老為此而嬲，所以上網求助，網民為她齊齊獻計！

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該名新抱早前在香港討論區發帖，主題是「有咩藉口唔同老爺奶奶住 而佢地唔會嬲」，她表示與老公及兩名小孩一家四口與老爺奶奶同住，兩老人品唔太差，又唔會成日講刻薄說話，但有一個原因令她睇唔過眼，更快要踩到她的臨界點！

佢哋啲衛生意識好低，以前一向唔理，但自從一齊住就有好多嘢要睇唔過眼！好似佢哋老人家對眼唔係幾好，食飯食到周地係！明明對拖鞋喺屋企著，就成日著埋出走廊掉垃圾，行出𨋢口之類，然後又踩返入屋！

雙職新抱每日收工返到屋企就覺得個地板好污糟，「已經好攰仲要抹地！」，亦都因為之前疫情嚴重時，屋企有大量口罩的存貨，但兩老卻不願日日更換新口罩，

返到嚟就咁求其掛住(口罩)，我日日就喺屋企清潔抹地，而家口罩令已改，佢哋唔知死出街口罩都唔戴，惹到通屋都係菌搞到我個仔，我真係會崩潰！

新抱的求助貼文一出，網民齊齊獻計，「你話肺勞仲未搞掂依家醫生又話你好似麻瘋𠻹喎」、「想有自己空間，佢地基本上會明白的」、「買間屋俾佢地住」，有網民指永遠同老爺奶奶住就係有問題，唔係婆媳關係就係濕濕碎碎的事，「有能力咪搬走~但你要諗個理由，千祈唔好講真話，始終老人家都要有返份尊嚴喺度。」更著她沒能力就呻完就算！

新抱也明白網民的意見，但最大問題是她沒有經濟能力可以搬走，「我梗係知道，不過冇咗我哋，又驚佢兩個會好論盡，始終已經70幾，仲有每次同老公呻都唔會有咩答案，只係話既然住埋一齊張就下！我原生家庭嘅衛生好好，再係咁忍落去我真係擔心有日會爆佢哋一鑊……真係忍咗好難，唔呻真係會痴線！」

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責任編輯:王明芳