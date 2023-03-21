【旅遊2023】深圳快閃網紅打卡熱點　hea遊藝術啤酒坊+文青茶室【內附連結】

▲ 濶別三年，深圳湧現了不少新商場新景點，正好作為周末假日短途食玩之選的好選擇。

中港早前正式通關，而且出入境沒有配額限制，大家可重回北上尋美食玩樂的日子。現時更可從新開的蓮塘口岸入境，一訪闊別將近3年的深圳。城市變得更為現代化，亦湧現了不少新商場新景點，正好作為周末假日短途食玩之選的好選擇。

先從出入境開始，現時羅湖區有文錦渡、蓮塘、羅湖3個通關口岸，近來開設的蓮塘口岸對於新界東、新界北居民來說最方便，如大埔、沙田、上水、粉嶺等地區都有城巴專車直達，如大埔出發約20分鐘、粉嶺出發約10分鐘車程便能到達口岸，十分便捷。蓮塘口岸的出入境櫃位眾多，在早上時間也能幾近「直行直過」，不消10分鐘便已出境到達羅湖區。出境大堂更連接蓮塘口岸商業城，步行約5分鐘可到深圳地鐵的蓮塘口岸站，方便轉乘到深圳各地。另亦可選擇乘坐巴士到大梅沙海濱公園、仙湖植物園等旅遊熱門景點。

雙層觀光巴士

在深圳路上見到雙層巴士別驚訝，皆因這是深圳旅遊觀光巴士，當地人稱之為「紅胖子」，現時有5條路綫，行走知名景區、商圈，個別路綫可在國貿和東門站無縫換乘。觀光巴士單日票為人民幣50，可任意乘坐，如綠色綫會途經熱門的東門、國貿、萬達廣場、華南城等。另一賣點是巴士上層採用全景天窗設計，可將城市景色盡收眼底。

深圳旅遊觀光巴士

路綫：紅、藍、橙、綠、黃

時間：9am-5pm（紅、藍綫）、11am-9pm（橙綫）、9am-8pm（綠綫）、7pm-9:30pm（黃綫）

車票：人民幣50/日票，約57港元（微信「深圳觀光巴士」公眾號網上購票）

▲ 軟歐包是奈雪的茶自家研發的新配方麵包，配上水果類飲品，絕對IG-able。

悠閒品茶歎咖啡

飲飲食食是旅行的樂趣所在，可一訪去年年底新開幕的筍崗萬象食家和天河城。深圳的商場規模大，進駐不少國際品牌之餘，更有不少特色餐廳，就如在筍崗地鐵站出口的萬象食家。地面已有多間餐廳，有茶飲食店gaga、文青風濃厚的新派茶室葉外、manner coffee等，設計全都型格清雅有特色，最喜歡戶外座位夠輕鬆寫意，來一杯咖啡、茶飲和茶點，已可跟朋友相聚一個下午。

在商場地下樓層亦有不少賣糕點小食鮮蔬的店舖，當中有被喻為「國民炒貨」的歡喜，專賣炒製堅果、豆類、果脯等，如招牌的核桃花生，瀰漫着一股堅果與糖混合的甜膩氣息，令人食指大動。

萬象食家

地址：筍崗梅園路71號

時間：10am-10pm（周一至四、日）、10am-10:30pm（五、六）

▲ 萬象食家地面層有不少特色咖啡店和茶飲店，悠閒的戶外座位很受歡迎。

活化啤酒廠舊址

天河城集結了景點和美食，旁邊更是由金威啤酒廠舊址改建成深圳啤酒藝術公園——金啤坊，保留着啤酒灌裝車間、啤酒發酵罐等，充滿歷史氣息，更不時舉行藝術文化活動，如早前舉行的深港雙年展，怪不得成了網紅的熱門打卡點。

深圳啤酒藝術公園——金啤坊

地址：羅湖區東曉街道東昌路9號

時間：10am-6pm（周二至四）、10am-9pm（周五至日）

門票：免費

▲ 金啤坊保留了啤酒灌裝車間、啤酒發酵罐等原有設施，充滿歷史氣息。

天河城

地址：深圳市羅湖區太白路3008號

時間：10am-10pm（周一至四、日）、10am-10:30pm（五、六）

深圳珠寶博物館

在吃喝之餘，亦可到主打珠寶產品的水貝一遊，當中有位於金展珠寶廣場內的深圳珠寶博物館，佔了兩個樓層，設有5個展區，重點是免費入場。展館運用了高科技沉浸互動式技術，將珠寶的前世今生娓娓道來，從中可了解到珠寶的天然形成、結構、雕琢打磨等。入場的通道是一個沉浸式觀影區，放映了寶石形成的介紹。

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館內展品琳瑯滿目，除了有未開鑿的寶石原石之餘，更有不少精緻的珠寶貴金屬藝術作品，如以金、鑽石、紅寶、珍珠、瑪瑙等打造的天安門；以銀、銀鍍金打造的絲巾果盤等，想不到黃金也可營造出如此幼細輕柔的視覺效果。場內的生辰石展台互動區不能錯過，只要輸入出生月份，便能開啟不同寶石代表的生辰石密碼，而寶石的光芒更會從展台屏幕輻射至整個展廳，燈光的顏色都會隨之而變，效果一絕。

深圳珠寶博物館

地址：深圳市羅湖區貝麗北路20號金展珠寶廣場3至4樓

時間：10am-5pm（周一休息）

門票：免費，須預約，關注微信「深圳珠寶博物館」公眾號，點擊預約即可。

深圳瑞吉酒店

在住宿方面，位於深圳第二樓高的京基100大廈內的深圳瑞吉酒店是不錯選擇。大廈是由英國著名建築大師泰瑞．法瑞設計，以鋼鐵與玻璃為主體，現代感十足。酒店佔了整幢大廈高層至頂樓的26個樓層。整體設計典雅奢華，無論在酒店的大堂、餐廳或是客房，即使是浴室，全都採用落地玻璃窗之設計，可隨時俯視深圳的都市景觀或是香港新界的綠野景色。

一邊食飯一邊欣賞風景最為寫意，可到95層的Social餐廳享用自助餐，或是到99層意大利餐廳Elba一嘗地中海新鮮美食和全球精選葡萄酒佳釀。

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深圳瑞吉酒店

地址：羅湖區深南東路5016號京基100大廈

房價：雙床客房$2,084起

旅遊 Info

香港居民可持港澳居民來往內地通行證入境。入境前，填寫「海關旅客指尖服務」健康申報表（俗稱「黑碼」）。若7日內有外遊紀錄，入境須持48小時核酸陰性證明（3歲以下可免核酸檢測）。

貨幣： 1人民幣約兌1.13港元

記者：劉妙賢