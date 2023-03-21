【數學比賽】6千名校生參與　學生活用數理解實踐綠色生活

▲ 就讀國際英文幼稚園K2的林文熙分享「數學思維大激鬥」比賽心得。

MathConcept年度大型盛事「數學思維大激鬥2023」於3月20日完滿結束。比賽邀請幼稚園低班（K2）至高中學生參加，香港區吸引了逾250間學校及6,000名學生參加，至於澳門賽區亦有超過3,000名學生參與，當中包括英華書院、香港真光書院、香港培正小學等均有派員參與，參賽人數創歷年新高！

比賽鼓勵莘莘學子把數學融入生活，並提高他們對數學的興趣。今年「數學思維大激鬥2023」更與環保機構「碧瑤．愛回收」及「環保社區慈善基金會EPC」合作，於場內設置環保教育攤位及舊衣及玩具回收站，希望學生可活用數學思維及解難能力，學習回收及做到源頭減廢，提高環保意識。

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參賽人數升四成

MathConcept比賽項目總監衞紓淇表示：「本校教學理念致力於啟發孩子的數學潛能，而舉辦『數學思維大激鬥』可以讓一眾學生學以致用，將平日課堂上學習的技能實踐，從中可以了解到自己的強弱項，並建立自信及提高心理質素，而本年亦有幸見到同學踴躍參與，參加個人賽的比往年上升了43.5%，派隊參與校際賽的港澳中小學亦較往年上升42.9%，各界對活動的熱烈反應令人鼓舞。」

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參加學生對比賽充滿信心，就讀國際英文幼稚園（St. Catherine's International Kindergarten）K2的林文熙指：「眾多科目及興趣班中最喜歡就是數學，平日亦會應用簡單的運算於超市購物，將數學融入生活，希望參加比賽可以挑戰一下自己，希望從錯誤中學習，促使自己進步。」另外，就讀York International Kindergarten K2的張少煊家長張太則表示：「第一次帶兒子參加大型數學比賽，他對於數字很敏感而且很有天賦，平日最喜歡觀看YouTube 有關數學的視頻，希望他參加比賽以增強自信，並向此方面發展。」

感受惜物及分享

今屆「數學思維大激鬥」首次融入環保元素，分別舉辦環保教育攤位及設置舊衣及玩具回收站，除了讓學生切身處地感受「惜物」及學懂「分享」外，項目總監衞紓淇亦希望學生明白數理、環保與生活均是密切的一環，缺一不可，若能夠活用數理解難能力以實踐綠色生活例如計算碳排放，甚至利用科學研發環保技術等，令學生了解環保及數學的關係，能將兩者發揮至極致。

就讀保良局陳南昌夫人小學的小五學生、數學成績全級第二的林浩宏參加環保攤位後認為是次活動別具意義：「平日數學成績不俗，自己亦有實踐回收分類及種植，每次見到種植成果都會與姐姐分享喜悅，今次活動讓我對環保更有概念，希望將來可以學習更多環保及數學的關係，為環境出一分力。」

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