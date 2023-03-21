【科技尖子】26歲博士生畢業即獲聘年薪百萬　靚仔運動健將成華為「天才少年」

▲ 一名26歲博士生獲選成為「天才少年」，年薪達一百萬元。

中國科技龍頭華為於全球招聘「天才少年」，過往曾以年薪最高201萬（約230萬港元）招募頂尖人才，至今僅有5人獲以頂級入職條件聘用。近日有內地大學公布，該校一名26歲博士生獲選成為「天才少年」，年薪達一百萬元。他一副高顏值樣子及擅長運動，有別於過往的天才少年，引來網民熱議。

綜合內地媒體報道，位於四川成都的電子科技大學發布消息指，該校2022年度傑出學生、博士生寧博宇成為華為天才少年計劃的一員，年薪百萬。寧博宇在通信領域頂級期刊及會議上共發表了21篇論文，並參與過國家重點研發計劃、國家自然科學基金重點項目等。他與華為早有淵源，曾在華為成都研究所2012無線通訊實驗室實習。

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擅跳高街舞兼做網紅

寧博宇除了在學術上表現突出，也是一名運動健將，興趣廣泛，擅長跳高、游泳、街舞等，曾獲新加坡國立大學街舞之夜冠軍獎、電子科技大學男子跳高冠軍、男子蛙泳冠軍、舞蹈大賽個人冠軍。他同時是一名網紅，粉絲人數逾2萬，不時分享生活日常、數碼產品測評。

對於當上華為天才少年，寧博宇透露「我只是一個普通學生，這次入選是我運氣比較好」，他指自己的研究方向與華為未來的課題相關，在面試過程中，與華為專家交流學習到新知識。26歲的寧博宇表示，「作為職場的新人，我還有很多不足，還有很多東西需要學習。」

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年薪3級制最高230萬

華為創始人任正非在2019年6月對外宣布開展天才少年計劃，用頂級挑戰及頂級薪酬招募頂尖人才，效力華為。任正非曾表示，將從全世界招攬20至30名天才少年。計劃的標準非常嚴格，除了通過筆試外，還需經歷7輪面試。

從華為光產品線的招聘公告可見，應徵者不限學歷、不限學校，但要求在數學、電腦、物理、材料、晶片、智能製造、化學等相關領域有特別建樹，並有志成為技術領軍人物。至於加分項目包括擁有重量級科研成果、論文或專利，於頂級實驗室或尖子班畢業，又或在國際頂級競賽獲獎。

華為指應徵者正式入選後可享有「5倍薪酬」，但沒有說明確實薪酬。按「天才少年」計劃採用年薪制可見，設有3個級別年薪，分別由86.6萬人民幣（約100萬港元）至201萬（約230萬港元）不等，因此是次薪酬一樣令人期待。

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責任編輯︰王明芳