【正義迴廊】表姐赴日睇富士山浸溫泉　莊韻澄晒玉背身材Fit爆【多圖】

▲ 莊韻澄赴日浸溫泉大晒玉背。

莊韻澄（前名：莊端兒）相隔三年後再去旅行，她到訪日本一邊欣賞富士山美景，一邊浸溫泉，認真識嘆！

莊韻澄旅遊期間不忘向網民大派福利，大方展露白滑玉背，吸引大家派Like和好評。

【宅男女神】9大IG女神出年曆 莊韻澄+Yanni展人妻魅力Suet E+KitKat水著騷身段【多圖】

最新影片推介：鄺潔楹專訪

莊韻澄貼性感照

莊韻澄於FB分享浸溫泉照片，性感度爆燈！她寫道：

♨️♨️♨️

三年後我終於可以

望住富士山浸溫泉🗻

#xeniachong #hkactor

#followme #莊韻澄

#loveisintheair

【告別愛女】第二胎患巴陶氏症需人工流產 莊韻澄不捨女兒：緣份只有4個多月【附巴陶氏症解說】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

《正義迴廊》演表姐

莊韻澄為2013至2015年度《香港珠寶小姐》季軍及最親善小姐，先後推出過寫真集、擔任節目主持及接拍電影，並於2020年獲提名第39屆香港電影金像獎最佳新演員。

她於去年上映的《正義迴廊》中飾演表姐邵佩瓊一角，令觀眾留下深刻印象。

▼ 點擊圖片放大 +17 +16

奉子成婚

此外，莊韻澄於2020年11月與圈外男友呂成忠簽紙結婚，同年12月宣布懷孕三個月，並於2021年3月誕下兒子呂崇滈 (乳名：波子)。

2022年6月尾，莊韻澄原本再次宣布懷孕四個月，可是其胎兒染色體T13出現問題，患有巴陶氏症，為免影響BB的正常健康，她決定終止懷孕手術。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R