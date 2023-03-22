【校長專訪】IT專才廿載春風化雨成特殊學校校長　以科技發掘智障學生潛能謀另類出路

▲ 鄭裔威自留學英國取得碩士學位後，便在當地從事資訊科技工作，回流香港後投身特殊教育，堅持了二十多年，成為道慈佛社楊日霖紀念學校的校長。

即使在特殊學校，道慈佛社楊日霖紀念學校校長鄭裔威指出，要打破「求學是求分數」的傳統觀念絕不容易。近年學校引入不少科技應用，建立自主學習氣氛之餘，更落力發掘學生的不同潛能和天份，為將來謀求更好的出路。「智障人士的工作選擇不只限於快餐店、貨倉等，輕度智障人士可以有更多有前途的選擇。」

半途轉換工作跑道的鄭裔威，自留學英國取得碩士學位後，便在當地從事資訊科技工作，笑說「對機器多過對人，每日只幫電子公司做程式賺錢」，跟他從小培養的助人精神完全沾不上邊。後來他毅然回流香港，同時回歸初心，跑到特殊學校當助教！這選擇令一眾親朋好友大跌眼鏡，更換回「你真有愛心」的不以為然回應。如今他堅持了二十多年，成為道慈佛社楊日霖紀念學校的校長。

父母言行身教對鄭校長影響甚深，從小見爸媽每逢周末假日都周圍行善幫人，將媽媽教導的「你要明白自己得到的，然後再付出」謹記至今。加上回想童年轉校當插班生的陰影，在以成績主導的學校中，他眼見不少成績差學生受欺凌，原來當時早已悄悄埋下改革教育的雄心壯志。

▲ 校長對科技教育應用的追求並未停步，不時參與程式員的研發工作。

別再自我標籤

鄭校長直言特殊學校一向受到歧視，這條教學之路走得確實艱辛。眼見不少家長抗拒小朋友入讀特殊學校，總是怕從此被標籤，甚至有「一生就此毀掉」的謬誤。他無奈道：「我們收到好多中二至中六的插班生，大部分在主流學校都受到不同程度的欺凌，十個中有九個學生是需要見精神科醫生。」不少家長是直到小朋友學校生活情況極度惡劣時才正視問題。「若在小一時已入讀特殊學校，在關愛的環境下慢慢建立自信、人生價值，總比在主流學校支撑不下去時才轉校來得好。」

鄭校長稱，有些以往在主流學校被欺凌的，來到特殊學校後會模仿這些行為去欺凌同學，但有更多插班生情況讓鄭校長甚為難過。「別以為小學被欺凌的黑暗回憶會忘記，無形的影響是跟隨一生的。」當中有位自閉症的小六插班生，初轉校時曾對校長大叫「我知我係一隻狗，校長我係咪一隻狗？有人話我係一隻狗，汪汪汪汪......」難以想像他在主流學校的6年生活。幸好在眾多老師的愛護和勉勵之下，學生現已中六畢業，雖然仍有社交障礙，但情緒和自我價值方面已大有改善。

▲ 鄭校長寄望家長或學生都以「只跟自己比較」為目標，不需受限傳統的價值觀。（劉妙賢攝）

關顧再多一點

鄭校長認為特殊學校要營造出開心和關愛的環境。「在特殊教育中，每位小朋友都是獨特，錫學生多些，他們感受到的。」就如他剛做老師時，面對情緒失控的自閉症初中男生，因理解到此症狀學童對某些事物執着又堅持的特性，溫柔平和的安撫，絕對比命令呼喝來得更有效果。即使最後在拉扯中，令鄭校長的左手手掌韌帶斷了，他亦從未曾責怪學生。

▲ 鄭校長直言多得老師團隊的支持，讓他可大膽將不同創新想法融入校園和教學之中。（劉妙賢攝）

「雖然很痛、要做3次手術及長期固定左手腕等，十分辛苦，但從中讓我明白老師與學生不只是建立學術上的師生關係，還要多留意學生的情緒及社交發展。」有趣是從此每當這位男同學情緒失控時，只要見到鄭校長便會慢慢平靜下來。「他們有時候是不懂得表達，但會意識到自己做錯了，從中學會不能再犯。」

科技有助發掘潛能

鄭校長一直強調學生的全方位發展，在著重學術、關顧心靈之外，亦多得他的IT專才背景，能以不一樣的角度來打造非一般的特殊學校。走進校園到處都是科技的影子，有結合電子遊戲的體育堂、科技輔助的體適能訓練、外出比賽的電競隊，或是小至花圃上的一枝太陽能花球燈等，全都帶有科技元素。為的是建立學生的自信心、對自我的肯定，甚至為將來就業打好基礎。

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他們的體育課甚為精采，用上大屏幕、平板電腦、觸控感應等，以節奏動感聲效來擺脫死板的課程。就如不少學童都不喜歡走動，出現體重過重的問題，鄭校長跟體育老師便特地引入高科技，來提升同學對「郁動」的興趣。先從玩電子遊戲開始，如跟隨大屏幕的指令拍打波點，跟同學比賽鬥高分，簡單有趣。

位於地下的小型健身室，划艇機、跑步機、負重工具等一應俱全，還有老師當值指引解決安全問題，漸漸令不少學生喜歡了「操肌」。其中一位高中同學更練出胸肌與強勁的臂彎，引體上升可做出5下的出色紀錄，比消防員體能考試的3下標準更高。他後來更漸漸對籃球、羽毛球產生興趣，向著港隊、體適能方向的目標進發，也建立正向有自信的人生態度。

▲ 學校設有電競室，找來真正的賽車手做導師，更會組隊外出參賽，拿下不少佳績。（劉妙賢攝）

鄭校長寄望學生能夠真正地快樂成長。「不要以為自己是特殊學校，就低其他學校一等，要記得比賽時也可力壓對手。」學生從中獲得滿足感之餘，也可培養「只跟自己比較」的正向精神。

記者：劉妙賢