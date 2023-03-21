【醫療服務】内地老人來港不適入院被列「次緊急」　家人呻無服務：希望去養和

▲ 内地老人來港不適，Call白車送院被列「次緊急」，家人呻無服務：希望去養和。

本港公營醫療資源緊張，長期供不應求，急症住院也可能需要漫長等待。近日，有內地遊客在小紅書分享指，家中老人來港後突感不適，於是召救護車送院，至見到醫生竟要花2小時，最終更被列為「次緊急」類別關係，繳付掛號費用逾1,000元，令她大嘆若以後再遇上緊急醫療事件，「就會希望自己能去養和這種私立」。

該網民於小紅書以「在香港叫救護車去公立急診是什麽體驗……」為題發文，稱近日家中老人從内地來港，某日早上6點大腿突然抽筋，加上着急站起來，出現心跳加速，渾身出冷汗，頭暈臉色發白的狀況，因此事主讓酒店職員幫忙召救護車將老人送往醫院。

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事主描述，救護車大約17分鐘後抵達現場，雖不清楚這個速度算不算快，「但是我覺得如果病人真的很嚴重，十幾分鐘的時間，作為家屬我一定還是會很着急」。隨後老人的情況逐漸穩定，因此後面的救護流程沒有很緊急，她表示從事發到抵達醫院一共花費50分鐘。因病人登記求診時，分流護士會根據病人需要危殆、危急、緊急、次緊急及非緊急治療而予以分類，最終老人掛號被急症室分流列為「次緊急」類別。

由於為次緊急類別，接下來的就診時間亦十分漫長，事主直言，早上7時05分完成了心電圖檢查後，直至早上約8時10分才看到醫生，最後因老人已無大礙就結束了看診。而在費用方面，因老人屬來港探親的身分，因此在急症室掛號需繳付約1,230元，不過救護車和心電圖則不用花錢。

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對於此次事件，事主坦言，「畢竟是公立，肯定沒有什麽服務態度可言。再加上普通話溝通還是不太順暢。」並表示，若再次遇到醫療緊急情況下，會更加希望自己能去養和這種私立醫院。她還提醒，出去旅遊要記得給老人買保險，因為當遇到突發事件時，「可以直接打車去附近的私立（不能自己行動的除外），可能可以爭取更多的時間，服務也會好一些。」

她又疑惑，「香港的救護車能送私立醫院嗎？」對此，有網民解釋「香港救護車是你打電話報地址時，從最近的醫院出動的車。一般是不會拉你去他指定的醫院，到了醫院後除非很嚴重要轉院，然後才會拉你去你指定的醫院去。」亦不少網民分享自己的經驗，有人稱曾因心臟病發被送院，檢查後確認不是很緊急等了6小時才能進去看醫生；還有網民指與内地醫院情況一樣，更曾經在内地的醫院急診最長的等待時間超10小時。

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責任編輯：羅嘉欣