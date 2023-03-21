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【新聞之花】陳嘉倩穿黑絲著吊帶　由主播到KOL散發女人味【多圖】

娛樂 15:56 2023/03/21

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

TVB新聞主播林婷婷（Jacky）成為新一代新聞之花，而她也偶爾派在個人社交平台派福利。

當年與林婷婷一樣屬可愛靚女的新聞之花，風格最相近應是陳嘉倩，當年粉絲更稱她為「嘉倩BB」。

【冥冥之中】首拍結婚戲吳啟洋不敢想像未來　陳嘉倩希望低調舉行婚禮

當年「嘉倩BB」在大台已俘虜不少宅男。

返校園修碩士

她在2017年9月宣布離開TVB重返校園，在港浸會大學修讀傳播學文學碩士課程。

不過在同年11月，她往香港電台主持氣候資訊節目《大氣候》，到翌年1月底為ViuTV主持旅遊節目《嚮導玩》，可說是該台較早一批的藝人。

    點擊圖片放大
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  • （取自IG） （取自IG）

散發女人味

到了今日，陳嘉倩仍有為ViuTV主持綜藝節目，甚至參演劇集。

而她本身也十分努力地經營自己的社交平台，十分活躍地在網上騷靚相派福利。

在今年5月20日將33歲的她，近期不時穿黑絲著吊帶，由過往活潑文青look改為散發更具成熟味道的女人味。

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  • （取自IG） （取自IG）

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撰文 : TOPick柴犬出動

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