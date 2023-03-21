【新聞之花】陳嘉倩穿黑絲著吊帶 由主播到KOL散發女人味【多圖】
娛樂 15:56 2023/03/21
TVB新聞主播林婷婷（Jacky）成為新一代新聞之花，而她也偶爾派在個人社交平台派福利。
當年與林婷婷一樣屬可愛靚女的新聞之花，風格最相近應是陳嘉倩，當年粉絲更稱她為「嘉倩BB」。
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返校園修碩士
她在2017年9月宣布離開TVB重返校園，在港浸會大學修讀傳播學文學碩士課程。
不過在同年11月，她往香港電台主持氣候資訊節目《大氣候》，到翌年1月底為ViuTV主持旅遊節目《嚮導玩》，可說是該台較早一批的藝人。
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散發女人味
到了今日，陳嘉倩仍有為ViuTV主持綜藝節目，甚至參演劇集。
而她本身也十分努力地經營自己的社交平台，十分活躍地在網上騷靚相派福利。
在今年5月20日將33歲的她，近期不時穿黑絲著吊帶，由過往活潑文青look改為散發更具成熟味道的女人味。
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撰文 : TOPick柴犬出動