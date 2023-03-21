【兩性關係】50歲男子被女友狠飛後不舉　醫生：9成心理因素造成

▲ 性功能出現障礙，有時未必是生理問題，也可能關心理因素。

性功能出現障礙，有時未必是生理問題，也可能關心理因素。台灣泌尿科醫生程威銘最近分享一宗個案，指一名年近50歲的男子，與年紀小他一輪的女友交往2年多後分手，自此就出現不舉情形，需求助醫生。

台灣泌尿科醫生程威銘在Facebook分享一宗案例，指一名年近50歲、滿臉焦急憂慮的男士前來求醫。該名男子在兩年多前，結交了一名年紀小他一輪的女友，一開始二人性生活頻繁，平均2天發生3次關係。

後來變本加厲，二人房事次數幾乎每日2次，令男子大感吃不消，因此早在兩年前已曾到門診求助，並在得到治療後改善了勃起狀況，就沒有再來覆診。

而今次，男子再前來求醫，原來是因為他與女友分手後，性功能出現障礙問題。男子表示，自己意外發現了女友與年輕男人外遇，在懇求女友不要分手後，最終 女方仍然選擇離開，更甚是選在情人節這天。

最新影片：

從此，男子就出現勃起功能障礙，除了晨勃消失之外，觀看成人電影也起不了刺激，就連服用壯陽藥也無效，因此前來求醫。

程威銘表示，如此突然又嚴重的勃起功能障礙，八九不離十是心理因素造成：

勃起是一個相當複雜的生理現象，除了需要良好的生殖器官功能，更需要適當的心理狀態，有人說最大的性器官是大腦，並非無道理。

程威銘指出，並非每個人分手之後，都會發生性功能障礙，只是對該名患者而言，女友的離去不僅表示「不愛了」，更代表對他的性功能，以及他對於努力維持性功能的否定，因此即使服用壯陽藥也無效。最終，程威銘向男子介紹了另一位性諮商師。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣