【運動生涯】小二入選乒乓球隊訓練 陳葒校長因移居香港與世界冠軍擦肩而過？

「這幾位同學，放學後必須到禮堂報到。」

那天班主任在下課前取出一張紙，讀了四、五個同學的名字，當中也包括我在內。當時班主任沒說是什麼事，我們自然也不敢問。

放學後去到禮堂，兩個穿體育套裝的陌生男人已在那裏等着。他們沒有介紹自己，只是看着名單確認了我們的名字，然後給了我們每人一塊乒乓球拍和一個乒乓球，要我們用球拍向上擊球，連續的次數越多越好。

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那是我第一次接觸乒乓球，有點手忙腳亂，連續擊打最高的一次只有七、八下。然後，他們又要我們轉為朝着牆壁擊球。雖然這樣擊球的來回距離遠了許多，但我覺得反而更容易掌握，所以有幾次連續撃球都超過十下。

整個過程也就十來分鐘，他們就讓我們走了。究竟為了什麼，他們沒有解釋，我們依然不敢問。要到一個星期後，我才明白當天原來是廈門少年體校的乒乓球教練來選拔球員。

▲ 世界單打冠軍郭躍華是校長師兄，大家猜猜哪個是校長？

▲ 校長十歲左右已成為了廈門市少年組冠軍，福建省則排名第六。

一個星期後，班主任告訴我說少年體校乒乓球隊選中了我，要我回去和家人說一聲，下學期就要轉去那裏上課。現在想起來，那是要我通知家長，而不是詢問家長。不過其實也不用詢問，在那個中國乒乓火熱的年代，孩子能夠入選少年體校乒乓球隊，每一個家長都會毫不猶豫地答應的。

那是70年代中期，我住在福建廈門，剛剛升讀小學二年級。

在往後的四年，我都在廈門少年業餘體校渡過。少體校的學生從小學到中學的有，大都是上午上常規課程，下午練習運動專項。當時我們少體校乒乓球隊的男女隊員合共二十來個，和我同齡的隊友還有三男三女，都是從小學二年級轉來的，也都是剛剛接觸乒乓球。

不管你年齡多大，菜鳥還是老鳥，球隊的訓練內容都是一樣的兩樣：練技術和練體能。練技術的分別在於階段，比如從握拍揮拍再到擊球發球，再到左推右攻拉弧圈等等。而練體能則毫無分別，做同樣的動作，比如原地提腿跳，鴨仔跳，俯臥撐，仰臥起坐，折返跑，左右跨步等等，並且是同樣的強度——就是練到你躺下為止。

這樣練了三年，在我十歲左右，成為了廈門市少年組冠軍，福建省則排名第六。如果不是我在十一歲那年和家人移居香港的話，就會轉去福州省體校，進入省隊，打全國賽，沿着我體校師兄郭躍華的路走，也許有機會像他那樣站上世界冠軍的領獎台。（郭躍華於1964年進入廈門業餘體校學習。1971年入福建隊。1977年被選入國家隊，曾獲得第34、35、37屆世界桌球錦標賽男子團體冠軍，第35屆團體亞軍，並獲第34、35屆男子單打亞軍，第36屆男子單打冠軍、男子雙打（與謝賽克合作）亞軍，第37屆男子單打、混合雙打（與倪夏蓮合作）冠軍，第1、2屆世界盃桌球賽單打冠軍。【維基百科】）

這段塵封往事我絕少向人說起，此刻突然重提，全因前不久剛看了一套關於乒乓球的電影，使我思緒起伏，不能自已。這套電影名叫《中國乒乓之絕地反擊》，真人真事改編，技術指導是世界冠軍馬文革和十八位國家級專業教練。故此電影中的比賽場面還原度極高，緊張刺激。教練團調兵遣將各出奇招的細節亦非常到位，精彩萬分。

片中主要人物各有真實原型，由鄧超飾演的主教練戴敏佳是曾獲世界團體和男雙冠軍，後來執教意大利國家隊的蔡振華，其他五位主要球員角色的原型則是丁松、馬文革、王濤、劉國梁及孔令輝。也正因此，電影中的人物呈現生動立體，各有特點，毫不刻板或樣板。作為運動電影，本片節奏明快，情節緊張自不用說，難得的是笑位和感動位也錯落有致，自然而恰當。簡而言之，此片絕對是中國大陸迄今最佳運動電影。

我與乒乓球的關係並不只於離開廈門，到了香港之後，到了成年之後，到了當校長之後，乒乒球仍頻繁地出現在我的人生中，有時甚至影響了我的人生走向。故此關於此片以及此片帶給我的感受與回憶，還有許多話要說，要慢慢說……

隨文所附的照片是當年我於廈門少年業餘體校所拍，相中示範者為世界單打冠軍郭躍華師兄。而那一排少年球員中，大家應該很容易猜到哪個是我？

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